القوات المسلحة تعلن تخفيض نسب قبول الكلية الجوية لـ52% لزيادة عدد الطيارين

فى إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق الجوية، واتساقا مع تطوير القوات الجوية المصرية والذى يتضمن زيادة وتنوع أنواع الطائرات خلال الفترة الراهنة، وبالتوازى مع انخفاض المجاميع الكلية لطلبة الثانوية العامة لهذا العام، ورغبة العديد من المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية.
صدق القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربى، على تخفيض النسبة المئوية للقبول بالكلية الجوية لتكون بحد أدنى 52 ٪ بدلا من 55 % لهذا العام، يأتي هذا فى إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أعداد الطيارين، وطبقا للشروط والمحددات العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.
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