/648627/تنطلق-اليوم-امتحانات-الدور-الثانى-لطلاب-الثانوية-العامة-2021--بـ--141-ألف-طالب-وطالبة-فى-340-لجنة

تنطلق اليوم السبت الموافق4\9\2021، امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة 2021، ويؤدى الاختبارات فى الدور الثانى حوالي 141 ألف طالب وطالبة، فى 340 لجنة على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية بجميع المحافظات .

امتحانات الدور الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، مضيفة أنها تبدأ السبت 4 سبتمبر الجارى، ، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ، والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا، والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا، والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.