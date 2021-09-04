/648621/القفاز-الذهبي-عصام-الحضري--تاريخ-ومسيرة-حافلة-من-العطاء-مع-الأهلي

في مثل هذا اليوم 4 سبتمبر، انتقل عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق، إلي صفوف النادي الأهلي عام 1996 ، ليكون الحارس الاحتياطي بعد الحارس أحمد شوبير وحارس منتخب مصر في ذلك الوقت .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولكن ذلك الامر لم يمنعه من الاجتهاد ومواصلة التدريب والجد لاستغلال أول فرصة والتي كانت اللعب أمام المريخ بعد أقل من سنة واحدة إثر إصابة شوبير الذي اعتزل فيما بعد وحافظ الحضري على مكانه كحارس مرمى أساسي لدى النادي الأهلي.

فيما واصل الحضري كسب الثقة والمكانة مع ناديه والذي كان له كبير الأثر في فوزه بدوري أبطال أفريقيا عام 2001 م ثم توج هذا الإنجاز بهدف رائع في العام ذاته في مرمى كايزر تشيفر الجنوب إفريقي في مسابقة كأس السوبر الإفريقية بعد أن لعبت الصدفة دورا كبيرا في دخول الكرة للهدف.

كأس العالم للأندية

1الثالث : 2006

دوري أبطال أفريقيا

2001، 2005، 2006

كأس السوبر الأفريقي

2001، 2005، 2006

الدوري المصري الممتاز

1996–97، 1997–98، 1998–99، 1999–2000، 2004–05، 2005–06، 2006–07، 2007–08

كأس مصر

2000–01، 2002–03، 2005–06، 2006–07

كأس السوبر المصري

2003، 2005، 2006، 2007.

مهاجم سموحة للأهلي

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات سموحة

نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في التعاقد مع أحمد عيد التمساح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سموحة مع أحمد عيد، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع غزل المحلة، خلال الموسم الماضي، والذي لعب له على سبيل الإعارة.

أرقام بيرسي تاو لاعب الأهلي الجديدأرقام بيرسي تاو مع صن داونز

لعب: ١٠٢ مباراة

ساهم في: ٥١ هدف

سجل: ٢٤ هدف

صنع: ٢٧ هدف