/648625/مصرع-عاملين-ونجاة-ثالث-نتيجة-انهيار-بئر-في-سوهاج

لقى عاملين مصرعهما نتيجة عملية إسعافهما داخل مستشفى سوهاج الجامعى على إثر إنهيار أجزاء من بئر عليهما بمشاركة عامل أخر، اليوم الخميس، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثتين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع عاملين في سوهاج

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث انهيار حفر مجاور لترعة باجا علي ثلاثة أشخاص دائرة مركز سوهاج.

واتضح من خلال التحريات أنه أثناء قيام “محمد أ ا ع ا أ”، 24 سنة عامل وشقيقه “أحمد أ ا ع ا أ”، 23 سنة، عامل، ونجل عمهما “عبد اللاه م ع ا أ” 32 سنة، عامل،ويقيمون دائرة المركز بالحفر بالطريق المجاور لترعة باجا بطول 8 أمتار وبعرض 2 متر وبعمق 4 أمتار وذلك لتوصيل ماسورة من الترعة لري أرضهم الزراعية من الناحية الأخري من الطريق أنهارت عليهم الأتربة الناجمة عن الحفر.

إستخراج المذكورين أحياء

تمكنت قوات الإنقاذ البري من أستخراج المذكورين أحياء وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي إلا أنه توفيا الأول والثاني حال تلقيهما الإسعافات اللازمة وتبين إصابة الثالث " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " بسؤال المصاب الناجي والمدعو “أبو النجا ع ا ا” 62 سنة، عامل،ويقيم بذات الناحية والد المتوفيين قررا بمضمون ما تقدم وأضاف الثاني بأنه حاصل علي تصريح بالحفر من هندسة الري ومديرية الطرق والنقل لتوصيل ماسورة مياه من الترعة لأرضه الزراعية قدم ما يفيد ذلك ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك تم تحرير محضرا يالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.