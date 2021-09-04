عاجل.. وزير الدفاع يصدق على تخفيض نسبة القبول بالكلية الجوية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية.

وأوضح المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، على صفحته الرسمية، أن ذلك يأتى اتساقا مع تطوير القوات الجوية المصرية والذى يتضمن زيادة وتنوع أنواع الطائرات خلال الفترة الراهنة، وبالتوازى مع انخفاض المجاميع الكلية لطلبة الثانوية العامة لهذا العام، ورغبة العديد من المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أعداد الطيارين، وطبقا للشروط والمحددات العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.