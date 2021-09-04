سفير هولندا فى القاهرة يشيد بدور المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة

جدة - نرمين السيد - أشاد السفير الهولندى بالقاهرة هان ماورتس سخابفلد، بأهمية دور المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج فى تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة لراغبى الهجرة والعمل بالخارج كبديل إيجابى للهجرة غير النظامية، بالإضافة لدوره الهام فى توفير فرص للتدريب والتوظيف للشباب داخل مصر.





وأعرب عن رغبته فى الاستفادة من تجربة المركز فى دعم آفاق التعاون المصرى الهولندى، مستنداً إلى التجربة المصرية الألمانية.

جاء ذلك خلال زيارته مقر المركز بصحبة وفد رفيع المستوى من السفارة الهولندية، بحضور أوڤى جيلين رئيس قسم التعاون التنموى الألمانى بالسفارة الألمانية بالقاهرة، حيث قام السفير بجولة تفقدية تعرف خلالها على الخدمات المختلفة التى يقدمها المركز، ثم استمع إلى شرح تفصيلى قدمته الدكتورة سحر على مديرة المركز عن الأنشطة والخدمات المختلفة.

كما قدمت عرضًا توضيحيًا للإنجازات التى حققها المركز منذ إنشائه، وعدد من استفادوا منه سواء فى مجال الدورات التدريبية أو الدعم المباشر أو الدعم النفسى أو بالإرشادات اللازمة للهجرة إلى ألمانيا.

من جانبه، أكد السفير محمد خيرت مستشار وزيرة الهجرة لشؤون التعاون الدولى، الذى استقبل الوفد الهولندى فى بيان لوزارة الهجرة اليوم السبت، على أهمية دور المركز فى استيعاب العائدين من الخارج وإعادة إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً بالإضافة لدوره الهام فى توفير المعلومات الصحيحة للراغبين فى العمل بألمانيا.

وأوضح أن المركز مؤهل بشكل كبير لتقديم المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب لقطاعات متعددة من الشعب المصرى خاصة فيما يتعلق بفرص العمل وآفاق التنمية الشخصية فى مصر والخارج.

بدوره، أعرب أوڤى جيلين عن تقديره للتعاون المصرى الألمانى فى مجالات التوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى رغبته فى استكمال هذا التعاون والتركيز على أهم الدروس المستفادة لتطوير عمل المركز وتوسيع أنشطته.

يذكر أن المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يقع بحى المعادى بالقاهرة ومفتوح للجمهور ويتم العمل داخل المركز على 3 مجالات، أولها: الإرشاد إلى فرص التدريب والتوظيف داخل ألمانيا، ثانيها: توفير فرص التدريب والتوظيف داخل مصر، وثالثها: خدمات إعادة الإدماج بما فيها التدريب والتوظيف للمصريين العائدين من الخارج.