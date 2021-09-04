رئيس الوزراء يتفقد عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ المشروعات بها. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع جهود تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدا استمرار هذه البرامج التدريبية التي يتم منحها للموظفين المرشح انتقالهم للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي, رئيس الجمهورية، بالنهوض بمستوى الجهاز الإداري، مشيدًا بتنوع البرامج التدريبية التي يتم منحها للموظفين لتشمل مجالات عديدة.

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