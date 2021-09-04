/648633/ميدو-عادل-طبيب-بشري-بحكاية-قلب-مفتوح-من-مسلسل-ورا-كل-باب

يستعد الفنان المتألق ميدو عادل للمشاركة في الموسم الثاني من مسلسل «ورا كل باب» بحكاية «قلب مفتوح» وذلك من خلال تجسيد دور طبيب بشري خلال أحداث الحكاية، وتعد هذا المرة الأولى لميدو في الإبتعاد عن أدوار الفتى الطائش.

دوت الخليج يرصد دور ميدو عادل في حكاية قلب مفتوح

وتعد حكاية «قلب مفتوح» من تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدي.

عرض حكاية كدبة كبيرة على قناة الحياة

ويتألقان كلا من الفنان أحمد زاهر والفنانة هنادي مهنا على قناه الحياة بداية من اليوم السبت من خلال حكاية «كدبة كبيرة» من مسلسل «ورا كل باب»، ويناقش أحمد زاهر خلال العمل حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم، ومن المقرر عرضه في 5 حلقات فقط على مدار الأسبواع.

ونشر زاهر البوستر الرسمي لحكايته «كدبة كبيرة» عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات،انستجرام وعلق عليها، مروجا: “البوستر الرسمي لحدوته كدبة كبيرة من مسلسل وراء كل باب انتظرونا يوم السبت القادم ٤سبتمبر الساعه٩مساءا علي قناه الحياه ….انا وكل فريق عمل المسلسل نتمني لكم مشاهده ممتعه بإذن الله”.

أبطال حكاية كدبة كبيرة

ويشارك في بطولة حكاية كدبة كبيرة مجموعة من النجوم على رأسهم الفنان عماد رشاد، ومسلسل «ورا كل باب» من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.