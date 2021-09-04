اليوم..محمد حماقي يحيي حفله الثاني بالساحل الشمالي

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يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفله الثاني ضمن حفلات موسم الصيف بمدينة الساحل الشمالي، وذلك في مساء اليوم السبت الموافق 4 من شهر سبتمبر الجاري.

تحيا مصر يرصد حفل حماقي بالساحل الشمالي

ونشر محمد حماقي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة للملصق الدعائي للحفل، وعلق عليها مروجا: "حان الوقت لحفلات الشاطئ، ألقاكم يوم السبت 4 سبتمبر في غزالة باي".

وشهد الحفل الأول الذي أقيم الخميس الماضي بالعلمين الجديدة بكريستال بيتش، حضور عدد كبير من الجمهور وأصدقاء حماقي من الوسط الفني فضلا عن عدد من الإعلامين، وسيقدم فيه عددًا كبيرًا من أغانيه التي ما دام أحبها الجمهور، ويمزج بين الأغاني والألبومات القديمة والأغاني والألبومات الحديثة التي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور.

محمد حماقي يتألق بأغنية عرض مستمر

ومن ناحية أخرى، طرح الفنان محمد حماقي منذ قليل أحدث أغنيات ألبومه الجديد «يا فاتني» والتي تعد الخامسة بعنوان «عرض مستمر»، وذلك عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب»، وجاءت كلمات أغنية عرض مستمر، على النحو الأتي: “بُعده مش مجرد غياب عرض مستمر العذاب مش فراق ده موت بالبطيء مين هيتحمل ويطيق الحنين يهد الجبال والوجع فوق الاحتمال يمرض الجسم من السهاد تتكسي الدنيا بالسواد وسكاكين في القلب ماسكين عيني يا قلبي يا مسكين جرحي مابيعرفش تسكين ومتمكن مني تمكين نار يا ناس في قلبي تقيد نار يدوب قصادها الحديد شيء كبير وفارق كتير عقلي هيروح من التفكير ذكريات بتفتح جروح والندم ألم لم يروح يا مصاحبني وجع ساحبني زي ما بتتسحب الروح وسكاكين في القلب ماسكين عيني يا قلبي يا مسكين جرحي مابيعرفش تسكين ومتمكن مني تمكين الحنين يهد الجبال والوجع فوق الاحتمال”.

أغنية «طالعة موضة»

وطرح الفنان محمد حماقي أغنية«طالعة موضة» في يوم 26 من شهر أغسطس، وهي رابع أغاني ألبومه الجديد "يا فاتني”، وهي من كلمات تامر حسين ، توزيع أحمد ابراهيم ، ألحان تامر علي، ماستر طارق مدكور، واستطاع العمل كسر حاجز المليون مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، كما تصدر تريند رقم 5، وحققت الأغنية في 5 أيام فقط مليون و600 ألف.