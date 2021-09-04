المحكمة الرياضية ترفض طعن الإسماعيلي فى قضية الجزيرى..تفاصيل

/648634/المحكمة-الرياضية-ترفض-طعن-الإسماعيلي--فى-قضية-الجزيرىتفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكم نهائي، بحصول المهاجم التونسي لسعد الجزيرى على كامل عقده لمدة ثلاث سنوات وقدره 456 ألف دولار، بعد أن قام مجاس إادارة الإسماعيلي بفسخ تعاقده مع المهاجم التونسي من طرف واحد موسم 2019 ، ليلجأ اللاعب إلي المحكمة الرياضية للحصول علي حقوقه.

وكان الإسماعيلي قد قدم طعن على القرار إلا أنه تم تم رفضه مؤخراً ليصبح سداد المبلغ أمراً نهائياً.

اعتذر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، عن الاستمرار في تولي القيادة الفنية للدروايش خلال الفترة المقبلة.

أبلغ إيهاب جلال مجلس إداراة فريق الإسماعيلي، عن رغبته في الرحيل عن تدريب الفريق، ورفضه للعرض المقدم إليه لتجديد عقده.

وانتشرت العديد من الأنباء التي تفيد برغبة إيهاب جلال في التعاقد مع فريق بيراميدز.

وأعلن نادي سموحة، رسمياً، ضم أحمد رمضان بيكهام، لاعب النادي الأهلي، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة فريق سموحة، عن تواجد حكم مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، بدون سماعة يتواصل بها مع حكم تقنية الفار، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأخيرة الختامية لبطولة الدوري.

تصريحات فرج عامر

قال فرج عامر خلال حوار ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي "أحمد موسى"، على فضائية صدى البلد، مستوى التحكيم يحتاج لتطوير".

وواصل: "آخر مباراة لسموحة الحكم كان أول مرة يدير مباراة، وجاي من غير سماعات، ومش عارف كان معاه صفارة ولا لأ".

واختتم فرج: "وفقا للائحة نادي سموحة، ثالث الدوري المصري يحصل على مكافآت، مختتما: الدوري المصري "هواة".

مهاجم سموحة للأهلي

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.