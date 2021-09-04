شقيق ياسمين عبد العزيز يؤكد سفر العوضي لها..ويوضح: «تحتاج وقت للتعافي»

/648640/شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-يؤكد-سفر-العوضي-لهاويوضح-تحتاج-وقت-للتعافي

يحرص وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المتألقة ياسمين عبد العزيز على طمأنة الجمهور عليها بشكل مستمر، وذلك بعدما طال غيابها عن الساحة الفنية مؤخرا نتيجة تعرضها لأزمة صحية مفجأة دخلت على إثرها إحدى المستشفيات لتصبح بعد ذلك ضحية للإهمال والأخطاء الطبية.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

أكد وائل عبد العزيز خلال برنامج «الحكاية» الذي يعرض على «mbc مصر» للإعلامي عمرو أديب، سفر العوضي لياسمين عبد العزيز ليساندها في محنتها بسويسرا، فقال: “ياسمين كويسة الحمد لله وحالتها مستقرة، وأحمد سافر لها فعلًا، هي تعبت كتير في الفترة الماضية، ومحتاجة وقت تتعافى فيه، والحمد لله الدكاترة طمنونا على صحتها”.

وتابع: “بقول للناس اطمنوا هي كويسة، وإن شاء الله ترجع بيتها وشغله عن قريب، لما صحتها تتحسن أكتر وتبقى أحسن، وأنا بكلمها وبتواصل معها على طول”.

ياسمين عبد العزيز تستكمل رحلتها العلاجية في سويسرا

وكانت عبدالعزيز، قد غادرت أحد مستشفيات القاهرة، وعادت إلى منزلها، لكنها قررت السفر إلى سويسرا لاستكمال علاجها بعد مشاورات بينها وبين فريقها الطبي المعالج، حيث لم يتمكّن العوضي، من مرافقتها لعدم حصوله على تأشيرة السفر حينها، عبدالعزيز إلى سويسرا لاستكمال علاجها في جنيف جراء مضاعفات عملية جراحية دقيقة أجرتها، ما أدى إلى مكوثها في العناية المشددة فترة قبل استقرار حالتها ومغادرتها المستشفى في ما بعد.

ومن جانبه وضع الفنان أحمد العوضي حداً للشائعات التي طالته وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في الفترة الماضية بشأن انفصالهما، حيث غادر القاهرة منذ أيام في سرية تامة، متجهاً إلى جنيف بسويسرا، لدعم زوجته ومتابعة حالتها الصحية.

انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز

وقال أحمد العوضي في أحد التعليقات نافيا انفصاله عن ياسمين عبد العزيز: "والنبي بطل هبد الله يرضي عليك ... الحكاية مش ناقصة هبد، اللي قالك ضحك عليك... وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قلته واللي انت بتقوله مش صح.. ومتحطش السم في العسل.. وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك.. فلو اتقالك فابقي أتاكد من الكلام بعد كده.. ولو انت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط”.