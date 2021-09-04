رشا اسحق تطالب المجتمع بعدم التستر على جرائم الفتيات..وتؤكد: نحتاج لمزيد من الوعي في الريف للتعريف بالقانون

/648641/رشا-اسحق-تطالب-المجتمع-بعدم-التستر-على-جرائم-الفتياتوتؤكد-نحتاج-لمزيد-من-الوعي-في-الريف-للتعريف-بالقانون

ختان الاناث

وقالت النائبة رشا أسحق ،عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،أن الندوة ناقشت مراحل ماقبل الزواج و الفحوصات الطبية اللازمة للطرفين، ثم مراحل الحمل و الانجاب و الرضاعة السليمة، مرورا بأسس و معايير التربية النفسية الصحيحة للطفل و حقه في حياة اسرية سوية، لحاقا بوصوله لمرحلة المراهقة ومايتتبعها من العلاقة الايجابية الناجحة بين المراهق و افراد اسرته .

العنف ضد المرأة

وأضافت رشا اسحق ـ أن الندوة ناقشت قضية ختان الاناث بداية من تعريفها و اضرارها الجسدية و النفسية البالغة علي الانثي ، فضلا عن تجريم ختان الاناث في مصر عام ٢٠٠٨ ثم تعديل القانون في ٢٠١٦، مشيرة إلى انتصار الارادة السياسية للمرأة و الفتاة المصرية في ٣٠ ابريل ٢٠٢١، من خلال تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ ،حيث تم تعديل القانون مرة اخري بعدما اقر مجلس الشيوخ و النواب مشروع قانون يغلظ عقوبة الاناث ،كما وافق مجلس الوزراء المصري علي مشروع القانون لتعديل بعض احكام قانون العقوبات .

وأضافت رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، “كثيرا ما تكون الموروثات الثقافية اقوي من القانون، لذا فنحن في حاجة ماسة و ضرورة ملحة لنشر المزيد من الوعي في جميع الاوساط و خاصة في الريف و القري للتعريف بالقانون، و التعديلات التي ادخلت عليه و متابعة اليات تنفيذه و تطبيقه، مطالبة المجتمع بعدم التستر علي جرائم الاناث ، و الابلاغ عن مرتكبيها و طالبيها لما تتركه في نفس الفتاة من اشد و اقسي انواع الضرر النفسي و العضوي .