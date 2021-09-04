رشا اسحق تطالب المجتمع بعدم التستر على جرائم الفتيات..وتؤكد: نحتاج لمزيد من الوعي في الريف للتعريف بالقانون

/648641/رشا-اسحق-تطالب-المجتمع-بعدم-التستر-على-جرائم-الفتياتوتؤكد-نحتاج-لمزيد-من-الوعي-في-الريف-للتعريف-بالقانون
نظمت لجنة حقوق الانسان مع امانة العمل الجماهيري بحزب حماة الوطن، وأتت الندوة فى إطار التوعية بالصحة الانجابية و الممارسات الضارة ضد المرأة و الطفل، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين.
ختان الاناث
وقالت النائبة رشا أسحق ،عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،أن الندوة ناقشت مراحل ماقبل الزواج و الفحوصات الطبية اللازمة للطرفين، ثم مراحل الحمل و الانجاب و الرضاعة السليمة، مرورا بأسس و معايير التربية النفسية الصحيحة للطفل و حقه في حياة اسرية سوية، لحاقا بوصوله لمرحلة المراهقة ومايتتبعها من العلاقة الايجابية الناجحة بين المراهق و افراد اسرته .
العنف ضد المرأة
وأضافت رشا اسحق ـ أن الندوة ناقشت قضية ختان الاناث بداية من تعريفها و اضرارها الجسدية و النفسية البالغة علي الانثي ، فضلا عن تجريم ختان الاناث في مصر عام ٢٠٠٨ ثم تعديل القانون في ٢٠١٦، مشيرة إلى انتصار الارادة السياسية للمرأة و الفتاة المصرية في ٣٠ ابريل ٢٠٢١، من خلال تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ ،حيث تم تعديل القانون مرة اخري بعدما اقر مجلس الشيوخ و النواب مشروع قانون يغلظ عقوبة الاناث ،كما وافق مجلس الوزراء المصري علي مشروع القانون لتعديل بعض احكام قانون العقوبات .
وأضافت رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، “كثيرا ما تكون الموروثات الثقافية اقوي من القانون، لذا فنحن في حاجة ماسة و ضرورة ملحة لنشر المزيد من الوعي في جميع الاوساط و خاصة في الريف و القري للتعريف بالقانون، و التعديلات التي ادخلت عليه و متابعة اليات تنفيذه و تطبيقه، مطالبة المجتمع بعدم التستر علي جرائم الاناث ، و الابلاغ عن مرتكبيها و طالبيها لما تتركه في نفس الفتاة من اشد و اقسي انواع الضرر النفسي و العضوي .
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