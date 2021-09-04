/648642/أيمن-أبو-العلا-غياب-عدالة-توزيع-لقاح-كورونا-يهدد-بزيادة-المصابين-وظهور-متحورات-الفيروس

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالعدالة بين كافة دول العالم في توزيع لقاح فيروس كورونا، محذرًا من أن حرمان أي دولة من الحصول على اللقاح يهدد بزيادة أعداد المصابين ووجود متحورات جديدة للفيروس بما يهدد الجميع.

دوت الخليج والنائب أيمن أبو العلا

وأكد أبو العلا في تصريحات صحفية له اليوم، أن حصول كافة المواطنين على مستوى العالم على لقاح كورونا ضمن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن منع اللقاح عن أي دولة تحت أي سبب غير مقبول.

ودعا عضو مجلس النواب، كافة مؤسسات حقوق الإنسان على مستوى العالم، القيام بدورها في مخاطبة الحكومات التي نجحت في صناعة اللقاح لمنحه للدول غير القادرة، حتى تتمكن جميع الدول في مواجهة الوباء.

أيمن أبو العلا: غياب عدالة توزيع لقاح كورونا يهدد بزيادة المصابين وظهور متحورات الفيروس

وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، إلى أن غياب عدالة توزيع لقاحات كورونا يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، كما أن يهدد دول العالم في عدم القدرة على مواجهة فيروس كورونا.