/648650/موعد-مباراة-منتخب-الدنمارك--أمام-جزر-فارو-والتشكيل-المتوقع

يدخل منتخب الدنمارك مباراته اليوم السبت، أمام نظيره منتخب جزر فارو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة في التاسعة الإ الربع،مساء غداً السبت،على ملعب تورسفولور،ضمن منافسات التصفيات الأوربية، المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد منتخب الدنمارك في المجموعة السادسة والتي تضم كلًا من:"الدنمارك - الكيان الصهيوني - النمسا - أسكتلندنا - جزر فارو - مولدوفا".

تشكيل منتخب الدنمارك المتوقع

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: فيسترجارد - كايير - كريستنسين.

خط الوسط: لارسن - هويبيرج - توماس ديلانى - مايلى.

خط الهجوم: برايثويت - دولبيرج - مايكل دامسجارد.

ويتصدر منتخب الدنمارك ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة،بعدما خاض أربعة مباريات،تمكن من تحقيق العلامة الكاملة في جميعهم.

سقوط كريستيان إريكسن

في مشهد مروع في يورو 2020 سقط كريستيان إريكسن نجم الدنمارك، مغشي عليه في لقاء فنلندا في اليوم الثاني لمباريات دور المجموعات في يورو 2020، وحازت لحظة وقوع لاعب الدنمارك على تعاطف كبير من جانب الجماهير .

اللاعب ظل ساقطاً على أرض الملعب مما دفع المسعفون للدخول إلى أرض الملعب ومحاولة مساعدة اللاعب، فيما تصدر اسم اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب لاعب الأهلي مواقع التواصل الإجتماعي، بعد مشهد سقوط اللاعب كريستيان إريكسن، إذ تذكر الكثيرون اللاعب الشاب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على أرض الملعب، حيث تكرر هذا المشهد عددة مرات داخل الساحرة المستديرة مما ادي إلي فقدنا نجوم كثيرة علي اثر هذا الحادث اللآليم.

نتيجة منتخب الدنمارك وفنلندا

انتهت أحداث مباراة منتخب الدنمارك والمنتخب الفنلندي، بنتيجة هدف دون رد لصالح المنتخب الفنلندي، ليدخل التاريخ في أول مباراة له في البطولة، ويحقق الإنتصار على منتخب الدنمارك، المتوج فيما سبق بالبطولة.

حل بديل الدنماركي كريستيان إيريكسن في المباراة بعد تعرضة للأزمة القلبية وخروجه من المباراة، وحل مكانه في منتصف الملعب ماثياس جنسن، لإستكمال أحداث المباراة بعد توقفها لمدة ساعة بعد سقوط إريكسن.