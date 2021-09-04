مدبولى: تكثيف الزيارات الميدانية إلى العاصمة الجديدة لمتابعة المشروعات

جدة - نرمين السيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل فى هذا المشروع القومى العملاق، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولو الوزارة والهيئة، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.





واستهل الدكتور مصطفى مدبولى، وفقا لبيان صحفى، الجولة من مقر مجلس الوزراء بالحى الحكومى، حيث عقد اجتماعاً شهد استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية إلى العاصمة، إلى جانب عقد اجتماعات متتالية، من أجل المتابعة الدقيقة للترتيبات النهائية لإتمام هذه المرحلة، فضلاً عن الوقوف على الخطوات المتخذة لإنتقال الوزارات والهيئات إلى الحى الحكومى، حيث تعرف على موقف تأثيث المبانى الحكومية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تأثيث أكثر من 42 ألف خلية عمل، وعدد آخر من المكاتب، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بتسوية الطرق وتنسيق الميادين داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع رئيس الوزراء، إلى عرض من اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول موقف تنفيذ الحى الحكومى، الذى أوضح أنه تم تسليم بالفعل مبانى عدد من الوزارات، وتم البدء فى الزراعات فى الحديقة المركزية ومن المقرر الانتهاء منها قريباً، كما يتم استكمال الأعمال المتبقية للانتهاء من النصب التذكارى، وسارى العلم الأطول عالميا، وحديقة الشعب وساحة الشعب فى أقرب وقت، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال المتبقية فى مجلسى النواب والشيوخ، والمركز الثقافى الإسلامى.

كما تناول الاجتماع متابعة موقف تنفيذ محاور الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة والحى الحكومى، وعلى رأسها محورى محمد بن زايد الجنوبى والشمالى، فى ضوء أهمية الطرق فى إبراز المظهر الحضارى المميز لهذا المشروع والربط بين كافة مكوناته، حيث أشار رئيس الهيئة الهندسية إلى موقف تسويات عدد من الطرق والمحاور والمعدات المشاركة فى تلك الأعمال، موضحا أن المساحة المخطط افتتاحها من العاصمة الإدارية الجديدة تم تقسيمها إلى 6 مناطق، وتتقاسم الهيئة الهندسية وجهاز العاصمة الأعمال المتعلقة بتسوية الطرق وإتمام المرافق بهذه المساحة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بشبكة الطرق الداخلية خلال أسابيع.

وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بمحور بن زايد الجنوبى، ويبلغ طوله 12 كم، فإنه يشهد استكمال باقى الأعمال بكامل قطاع الطريق، فضلاً عن أعمال تنسيق الموقع العام والزراعة، أما فيما يتعلق، كما تعرف على موقف تنفيذ عدد من المحاور الرئيسة أبرزها طريق رقم 4 بطول 6 كم، وطريق رقم 11 جنوب الحى الحكومى بطول 5 كم والطريق الدائرى الأوسطى بطول 22 كم والذى شهد تركيب كشافات لعدد 170 عامودا وتم إنارتها.