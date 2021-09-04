خطة شيطانية..«آية» قتلت شقيقتها بـ27 طعنة ثم اتهمت اللصوص في الشرقية

/648648/خطة-شيطانيةآية-قتلت-شقيقتها-بـ27-طعنة-ثم-اتهمت-اللصوص-في-الشرقية

كان الخوف يحرق أب يدعى «أحمد .ح .م» نقاش، خشية على نجلته الكبرى «آية» التي تبلغ من العمر الـ 19عامًا، من الضياع، كان يقضي ساعات النهار منذ بزوغ الشمس وحتى مغربها خارج المنزل لكسب قوت يومه، تحدثه نفسه بشأن الشبهات التي تحيط بسلوك الابنة الكبرى، فقرر أن يدفع بالابنة الصغرى «ندا» صاحبة الـ 8 سنوات لمراقبتها، وإبلاغ أخبارها لوالدها أول بأول الذي يعمل بمدينة مطروح، لكن «آية» اكتشفت تجسس شقيقتها الصغرى عليها فقررت التخلص من شقيقتها « ندا» التي اعتبرتها «المخبر السري» والمُنغص الوحيد لحياتها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل طفلة على يد شقيقتها في الشرقية بـ 27 طعنة

27 طعنة

انتهزت «أية» خلو منزل الأسرة في محافظة الشرقية وقتلت شقيقتها بـ27 طعنة انتهزت «آية»، فاستلت سلاح أبيض« سكين» من المطبخ، وسددت لشقيقتها 27 طعنة في أنحاء جسدها، ثم ادعت أنها وشقيقتها تعرضتا لهجوم من شخص مجهول، سرق مبالغ مالية وقتل «ندا»، ولاذ بالهرب ثم أشعلت النيران بأحد أركان المنزل، إمعاناً في إخفاء آثار الجريمة، وأحضرت قطعة من الحبال وفتحت باب المنزل ووثقت قدميها أمام غرفة المعيشة، ثم أطلقت صرخات الاستغاثة بالأهالي، الذين أسرعوا إلى المنزل.

شبهة جنائية

وكشفت تحريات أنه يوجد شبهة جنائية، حول سلوك الشقيقة الكبرى، وتم التوصل إلى أن الأب كلف شقيقتها المجني عليها «ندا»، بمراقبة المتهمة، و خلال مناقشتها أمام جهات التحقيق، قالت إن مجهولاً اقتحم المنزل بعد خروج والديها، وقيدها بالحبال وقتل شقيقتها، واستولى على مبلغ مالي وقطع ذهبية ولاذ بالهرب، وبتطوير مناقشتها، غلبتها دموعها وانهارت واعترفت بارتكاب بالجريمة البشعة صارخة «أنا اللي قتلت أختي، أبويا وأمي ضيعوا كل حاجة، وكرهوني فيها وقررت انتقم منها عشان أرتاح وأريحهم مني".

خضعت المتهمة للتحقيقات، من قبل نيابة الشرقية التي تولت التحقيقات، وأحالتها إلى المحاكمة الجنائية، التي قضت أمس الأول، بإعدامها شنقا.