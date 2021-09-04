دوت الخليج ينشر كشف حساب النائبة رشا فايز كليب خلال دور الانعقاد الاول بمجلس النواب

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ينشر موقع دوت الخليج كشف حساب النائبة رشا فايز كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الأول بمجلس النواب.

دور الانعقاد الاول بمجلس النواب

حضرت النائبة رشا فايز كليب، 37 جلسة عامة، إضافة إلى استخدام 45 أدواة رقابية ، من خلال تقديم طلب احاطة لوزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول ضعف مياه الشرب وانقطاعها المستمر فى قري مراكز أبو حمص وأبو المطامير وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، كما تقدمت بطلب إحاطة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول سوء حالة شبكات المحمول ورداءة جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وضعف الارسال على مستوي محافظات الجمهوريية.

اللجان النوعية

وشاركت النائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب، فى 26 فعالية وندوة، إضافة إلى المشاركة فى 13 زيارة رسمية و 19 زيارة ميدانية . كما تقدمت بـ 37 طلب خدمي ، إضافة الى حضور 46 اجتماعا باللجان النوعية.

فض دور الانعقاد الاول للنواب

هذا وتقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب استجواب لوزير الاعلام لارتكابه مخالفات وعدم القيام بالمهام المنوطه بالوزارة.

كما حصل أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب على الكلمة 92 خلال الجلسات العامة،فضلا عن حضور 1213 اجتماعا للجان النوعية، فضلا عن الحضور بالجلسة العامة 914 جلسة عامة.

كما تقدم اعضاء التنسيقية بالبرلمان بـ 52 اقتراح برغبة ، إضافة إلى 16 بيان عاجل، و162 طلب إحاطة ، إضافة إلى 15 سؤال موجه للوزراء. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، بمشروعين قانونيين الاول بشأن ايلولة واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية، والثاني بشأن إنشاءاللجنة العيا للارشاد الاسري، فضلا عن التقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج ، إضافة غلى التقدم بطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية ، تمت الموافقة على 866 منهم،إضافة إلى عمل 34 تدريب متخصص ،و 46 اجتماع.

كما حضرت التنسيقية 236 فعالية وندوة ، منها حضور احتفالية عرض فيلم سكاي جاردن، 1977 ظهور إعلامي.

كما قامت التنسيقية بـ 572 زيارة رسمية ، و467 زيارة ميدانية ، ومشاركة التنسيقية فى حضور المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.