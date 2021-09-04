/648668/علاء-مصطفي-مبادرة-تنفيذي-تعقد-مقابلات-شخصية-لتقييم-خريجي-برنامج-بناء-القدرات-التنفيذية

قال النائب علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مبادرة تنفيذي بدأت بعقد المقابلات الشخصية مع خريجي المستوى الأول من برنامج بناء القدرات التنفيذية، وذلك للوقوف على المستوى القيادي للخريجين وتقييمهم بناءً على أحدث المعايير والاختبارات الخاصة بالإعداد القيادي استعداداً لبدء المستوى الثاني من برنامج بناء القدرات التنفيذية.

يرصد موقع دوت الخليج تفاصيل برنامج بناء القدرات فى مبادرة تنفيذي

وأضاف مصطفي، خلال بيان له، أن المستوى الثاني من برنامج بناء القدرات التنفيذية سيتناول موضوعات الإعداد القيادي والتنفيذي بشكل أكثر تفصيلاً وعُمقاً من المستوى الأول، وتستمر المقابلات لمدة 4 أيام لحين الانتهاء مع جميع خريجي المستوى الأول.

مبادرة تنفيذي

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مبادرة “تنفيذي”، تهدف للمساهمة في إعداد جيل من الشباب التنفيذي الذي يطمح إلي تعلم المهارات القيادية ومكونات العقلية القيادية الفعالة، وذلك من خلال برامج متخصصة في مجالات بناء القدرات والتدريب والتطوير الوظيفي وريادة الأعمال، وتجمع بين أحدث العلوم الإدارية في تطوير وإعداد التنفيذي الماهر القادر على أداء مهامه بشكل فعال ومتميز، إلى جانب العلوم الإنسانية التي من شأنها تطوير وإنضاج الشخصية التنفيذية.

مركز التعليم المدني

يذكر أن مبادرة تنفيذي عقدت حفلة التخرج الخاصة بالمستوى الأول من برنامج بناء القدرات التنفيذية يوم السادس من أغسطس الماضي بقاعة مركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية بمحافظة الاسكندرية بحضورعدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب بالإضافة إلى فريق عمل المبادرة والتي تم الإشادة من الضيوف والمتدربين على احترافية وقوة وتميز المحتوى التدريبي بالمبادرة والنماذج الشبابية المميزة التي يتم تدريبها وإعدادها.

وكان النائب علاء مصطفي قد أكد أن التفكير في إطلاق مبادرة “تنفيذي” جاء انطلاقًا من الإيمان بدور الشباب في البناء، وتماشيًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وكذلك انطلاقًا من دورنا في تنمية المجتمع وبناء قدرات شبابه، موضحا أن البرنامج سيعتمد على حصيلة الخبرات العلمية والعملية التي اكتسبها على مدار أكثر من 17 سنة.