/648670/الله-مثل-الأوكسجين-نوال-الزغبي-تثير-الجدل-بأحدث-تدوينتها

أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي غضب الجمهور في الساعات القليلة الماضية، وتعرضت لحملة هجوم شنيعة بأحدث تدوينتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

دوت الخليج يرصد أحدث تصريحات نوال الزغبي المثيرة للجدل

كتبت نوال الزغبي عبر تويتر: “الله مثل الاوكسجين. لا يمكنك رؤيته ، لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة”.

وبعد دقائق من نشرها بدأ الهجوم على نوال الزغبي من قبل الجمهور من خلال خاصية التعليقات والتي جاءت على النحو الأتي: “«ليس كمثله شيء.. الله تحتاجينه بالآخرة، ولكن الأكسجين مؤقت الحاجة له، التغريدة غير موفقة.. ما بيصير تشبيه الله عز وجل بأي شيء كان، لأنه رب العالمين خالق كل شيء.. بعرف أنها نية طيبة كتبتيها، بس ها الشيء خطأ”.

نوال الزغبي تخطف الأنظار بأحدث إطلالتها

وخطفت المطربة اللبنانية نوال الزغبي أنظار متابعيها، بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة أشعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي ولفتت الأنظار إليها، لطالما تميزت بالجمال الساحر الخلاب والقوام الممشوق الذي يعد حلم لكثير من الفتيات، اذ أطلت الزغبي على جمهورها ومحبيها بفستان أصفر كت طويل، مفتوح الجانبين، من أمام أحد الشواطئ، وزينت إطلالتها بشعرها المنسدل وبعض من الإكسسوارات.

نوال الزغبي تعتذر عن تسلم جائزة "الموريكس دور"

ومن ناحية أخرى اعتذرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن تسلّم جائزة "الموريكس دور" التي تمنح سنويا للفنانين اللبنانيين المبدعين، في الحفل الذي سيقام في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعادت الفنانة اللبنانية سبب رفضها الجائزة إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تشهدها بلادها خلال الفترة الأخيرة.

وأشادت الزغبي عبر "تويتر" بإقامة الحفل في تلك الظروف التي يشهدها لبنان، ووصفت الإصرار على تنظيمه في بيروت بأنه "خطوة جبارة".

وقالت: "آمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة.. فلبنان ليس بخير".