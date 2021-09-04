فيديوجراف.. عودة الرحلات الجوية بين مصر والكويت بعد توقفها لمدة عام

جدة - نرمين السيد - تستأنف الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولى، بداية من غد الأحد، بعد توقف أكثر من عام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا.





ويوضح الفيديوجراف التالى إجراءات عودة الرحلات الجوية بين مصر والكويت. واتفق الطرفان على نقل 1.562 راكبا يوميا على أن ينقل الطيران المصرى نصف العدد من خلال 7 شركات وهى: مصر للطيران وإير كايرو والمصرية العالمية وفلاى إيجبت والنيل والعربية مصر ونسما للطيران.

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