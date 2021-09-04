/648685/التعليم-العالي-تعلن-مد-فترة-تنسيق-المرحلة-الثانية-للقبول-بالجامعات-الحكومية-حتى-مساء-غد-الأحد
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، حتى الساعة السابعة من مساء غد الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.
دوت الخليج يرصد تفاصيل مد فترة التنسيق للمرحلة الثانية للثانوية العامة
التنسيق
ومن جانبه، أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مُوجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مُضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الأحد. وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة فى فتح أبوابها؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكترونى.
المرحلة الثانية للثانوية العامة
وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سيُغلق في تمام السابعة من مساء غد الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.
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