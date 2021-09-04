بمليون ونصف جنيه..فيلم «ماكو» يواصل إعتلاء عرش شباك التذاكر

/648682/بمليون-ونصف-جنيهفيلم-ماكو-يواصل-إعتلاء-عرش-شباك-التذاكر

يواصل فيلم «ماكو» إعتلاء عرش شباك التذاكر، بعدما استطاع أن يختطف الصدارة من فيلم «الإنس والنمس» الذي يخوض بطولته الفنان محمد هنيدي في اليوم الأول من عرضه مساء يوم الخميس المنقضي.

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم ماكو

وحقق فيلم «ماكو» في اليوم الثالث من عرضه أمس، إيرادات بلغت مليون ونصف جنيها، لتصل إجمالي إيراداته حتى الأن ثلاثة مليون و100 ألف جنيه، بينما حقق نظيره «الإنس والنمس» إيرادات أمس قدرت بـ 900 الف جنيه.

واحتفل صناع فيلم «ماكو» مساء يوم الثلاثاء المنقضي بالعرض الخاص للعمل في أحد سينمات التجمع الخامس بحضور عدد كبير من الأبطال على رأسهم وعمرو وهبة وناهد السباعي.

تفاصيل الإعلان الدعائي لماكو

ويطرح «ماكو» فكرة جديدة ضمن أحداث مستوحاة من الحقيقة، ومحاولة الاقتراب من حطام العبارة التي حتى الآن لم يتم تحديد السبب الحقيقي وراء حادث غرقها، ويظهر في الإعلان دخول الأبطال في مواجهات مرعبة مع أسماك القرش، التي تطاردهم حول الحطام بل وداخله أيضا.

وتدور أحداث فيلم «ماكو» حول رحلة غوص في أعماق البحر الأحمر للوصول إلى حطام العبارة سالم إكسبريس، التي غرقت في ديسمبر 1991، وبعد الفيلم هو أول عمل درامي يقترب من قصة العبارة، التي غرقت بعد اصطدامها بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر.

صناع فيلم ماكو

يشارك في بطولة فيلم ماكو عدد كبير من الفنانين ومنهم مراد يلدريم، وبسمة، ونيقولا معوض، وناهد السباعي، ومنذر رياحنة، وفريال يوسف، وعمرو وهبة، ومحمد مهران، وسارة الشامي، والعمل من تأليف أحمد حليم، ومحمد حفناوي، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج هشام الرشيدي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام.

فيلم «الإنس والنمس»

تدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.