/648683/بالأرقام-ماذا-قدم-عبدالله-السعيد-مع-بيراميدز-بعد-أنباء-رحيله-للزمالك

ارتبط اسم عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، اقترابة للإنضمام إلي ناد الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض عن المفاوضات التي تقام بين اللاعب وإداراة النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث خاض 100 مباراة معه في مختلف المنافسات والبطولات، سجل 34 هدف ومرر 24 تمريرة حاسمة، ولم ينجح في تحقيق أي بطولة، حيث خسر نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي، وحل ثالثًا في المواسم الثلاثة السابقة للدوري المصري.

اقترب من مباراته رقم 500 مع الأندية التي لعب لها، حيث شارك في 492 لقاء، سجل 138 هدف ومرر 100 تمريرة حاسمة، ويعد أبرز انجازاته هو دخول نادي المائة لهدافي الدوري المصري برصيد 112 هدف حتى الآن محتلاً المركز الخامس طوال 360 مباراة خاضها في تاريخ البطولة.

منتخب مصر

خاض مع الفراعنة 48 مباراة، أحرز 6 أهداف ومرر 9 تمريرات حاسمة، وله مشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم – روسيا 2018، ومشاركتين في بطولتي كأس الأمم 2017 و 2019.

تشكيل اللجنة الإدارية والفنية والطبية

– بدر حامد: رئيسا لقطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات.

– طارق يحيي: مديرا لقطاع الناشئين.

– جمال عبد الحميد: المشرف على الاستثمارات الرياضية لقطاعات الكرة والأكاديميات الداخلية والخارجية.

– غانم سلطان: المستشار الفني لقطاع الناشئين.

– عادل المأمور: مديرا فنيا لحراس المرمي.

– هشام يكن: عضو لجنة الاستثمارات الرياضية بالقطاعات.

– مصطفي نجم: عضو لجنة الاستثمارات الرياضية بالقطاعات.

– حسن بصري: مدير قطاع المدرسة الأساسية “البراعم”.

– علي خليل: مدير فني المدرسة الأساسية ” براعم” .

– محمد رأفت عطية: مدير قطاع الأكاديمية الرئيسية.

– مجدي سالم: المدير الفني للأكاديمية.

– سمير محمد علي: المدير الفني لحراس المرمي بالأكاديمية.

– أحمد السيسي: مدير إداري القطاعات وشئون اللاعبين.

– شكري حسن: المدير الإداري لقطاع الناشئين.

– محمد صبحي: المدير الإداري للمدرسة الأساسية “براعم”.

– أحمد البدوي: قيد اللاعبين بقطاع الناشئين.

– صالح جابر: شئون اللاعبين بالمدرسة الأساسية.

– محمد بدر الدين: المدير المالي لقطاعات كرة القدم.

– حسن سمير: مسئول القيد الإلكتروني للاعبين لقطاع الناشئين.

– أحمد عمارة: مسئول القيد الإلكتروني للاعبين بقطاع المدرسة الأساسية.

– علي يونس: مدرب المهارات للمدرسة الأساسية.

– وليد عبد الرحمن: طبيب قطاع الناشئين.

– حسن محمد شعير: طبيب مساعد قطاع الناشئين.

الإعداد البدني – صفي الدين عزوز: مدير الإعداد البدني لقطاع الناشئين.

– محمد يحيى عبد الفتاح: طبيب المدرسة الأساسية.

– خالد غانم سلطان: منسق إعلامي لقطاع الناشئين.

– عبد الرحمن إبراهيم يوسف: طبيب الأكاديمية الرئيسية.

– علي شكري: المدير الإداري للأكاديمية الرئيسية.