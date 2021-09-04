/648687/اليوم-حفل-تكريم-لأبطال-مصر-في-الكاراتية-بحضور-وزير-الرياضة-ورئيس-الاتحاد-الدولي-للعبة

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، احتفالية تكريم لأبطال مصر الأوليمبين في رياضة الكاراتيه (اللاعبة فريال أشرف - اللاعبة جيانا فاروق )، وجميع لاعبي الكاراتيه الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو٢٠٢٠م.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل حفل تكريم أبطال مصر الأولمبيين في رياضة الكاراتية:

تقام اليوم السبت، احتفالية تكريم لأبطال مصر في رياضة الكاراتية، وللحاصلين على الميداليات الأولمبية في دورة طوكيو 2020.

ويحضر الحفل كل من:

فريال أشرف، الحاصلة على المركز الأول في منافسات الكاراتية بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو والمتوجه بالميدالية الذهبية في تلك الدورة من الألعاب الأولمبية.

جيانا فاروق الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

جميع لاعبي مصر في رياضة الكاراتية الذين شاركوا في دورة ألعاب طوكيو.

كما يحضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى محمد الدهرواي رئيس الاتحاد المكصري لرياضة الكاراتنية، و الإسباني أنطونيو اسبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتية.

ويشهد الحفل أيضاً تواجد سفراء اليابان وتونس والسعودية.

أبرز المعلومات حول فريال أشرف

-تبلغ من العمر 21 عاما حيث انها مواليد 1999.

-بدأت ممارسة الكاراتيه وهى فى الثامنة من عمرها.

-تدرس الصيدلة بالجامعة البريطانية.

-لديها من الأشقاء اثنان حيث انها البنت الوحيدة.

-أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه.

-بعد حصدها «ذهب» طوكيو فريال أشرف تصنع المجد.

-أول ذهبية بالأولمبياد منذ ١٧ عاما.

-أول سيدة مصرية تحصد ميدالية ذهبية عبر تاريخ مشاركات مصر في الأولمبياد.

-أول ميدالية ذهبية للعرب في منافسات الكاراتية بالألمبياد.

-حصلت فريال أشرف على برونزية الدورى العالمى للكاراتيه في وزن 68 في المغرب في عام 2017، وتعتبر أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه.

أرقام خيالية حققتها جيانا فاروق

ستُسُجل جيانا فاروق كأول مصرية وعربية وإفريقية تتوج بميدالية في منافسات الكاراتيه أولمبيا، وربما الأخيرة لأن اللعبة سترفع مرة أخرى من المنافسات في أولمبياد باريس 2024.

جيانا فاروق أصبحت هي السيدة الرابعة التي تحرز ميداليات لمصر تاريخيا.

أصبحت الكاراتيه هي اللعبة الثامنة التي تحرز مصر فيها ميداليات تاريخيا.

أصبحت تلك الميدالية هي البرونزية الرابعة لـ مصر في أولمبياد طوكيو، والميدالية الـ36 لمصر في الأولمبياد تاريخيا.

كما تعد تلك هي البرونزية الـ19 لـ مصر تاريخيا، بجانب 7 ذهبيات، و10 فضيات.

وستحمل جيانا فاروق علم مصر في حفل ختام أولمبياد طوكيو 2020 بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية، تكريما لها على إنجازها.