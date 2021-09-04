إنفوجراف.. حصاد الحكومة فى أسبوع: تعديل قانون المرور وافتتاح مستودع أمازون

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة فى الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكا للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها.

وتضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء، وشمل التعديل فى جزء منه أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها الموجودة فى أى مكان بالطريق على الفور بمجرد ضبطها وإيداعها بالأماكن المخصصة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان، لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين، بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة".

وشملت القرارات الموافقة على اتفاق بين مفوضية الاتحاد الإفريقى ومصر بشأن استضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، وذلك فى إطار تعزيز دور مصر ومكانتها فى الدائرتين الأفريقية والعالمية، بالإضافة إلى اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 المنعقدة بتاريخ 18/8/2021 لعدد 28 تسوية، بقيمة نحو 7 ملايين جنيه.

وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تم الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 81 المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس بعدد 27 موضوعا، وكذلك الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل فى عدد 30 منازعة، فضلا عن الموافقة على تحديث أسعار بيع وحدات الإسكان الاستثمارى بموقع شطا 2 بمحافظة دمياط، وذلك استعدادا لإعادة طرح تلك الوحدات ضمن إعلان سكن لكل المصريين 2 لمتوسطى الدخل، بجانب قرار بإنشاء وحدة تسمى "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس فى نطاق القاهرة الكبرى، وذلك بهدف تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلى الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية لاستعراض تقرير بشأن سيناريوهات أداء الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولى البنك المركزى، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف الأراضى الصناعية التى يحصل عليها المستثمرون، حيث طالب بمراجعة موقف الأراضى التى سبق طرحها ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، عقد مدبولى، اجتماعا لاستعراض مقترح بشأن إنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية بمنطقة غرب القاهرة، بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ الجيزة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعد وزير التنمية المحلية، ورئيس جهاز تنظيم النقل، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية، حيث أكد أن هذه المشروعات ذات أهمية كبيرة وتحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بحضور المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، واستشارى التطوير، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما شملت اجتماعات رئيس الوزراء، وفقا للتقرير، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع حدائق الفسطاط، حيث كلف بسرعة تحويل دفعة من قيمة تنفيذ المشروع للجهة المشرفة على التنفيذ، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، ومسئولى المكتب الاستشارى للمشروع، فضلا عن عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة.

واستكمالا للاجتماعات التى عقدها رئيس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمناقشة مؤشرات أداء الأعمال بمصر، والمقترحات المستقبلية لتحسين مؤشر سداد الضرائب بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى، فضلا عن الاجتماع الأسبوعى، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل إنتاج اللقاحات بمصنع "فاكسيرا" بأكتوبر، والمؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد خلال الربع الأخير والعام المالى 2020/2021، بجانب اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالحى الحكومى، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارة والهيئة، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية إلى العاصمة، وعقد اجتماعات متتالية من أجل المتابعة الدقيقة للترتيبات النهائية لإتمام هذه المرحلة، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بتسوية الطرق وتنسيق الميادين داخل العاصمة الإدارية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقده مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية؛ استعدادا لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، ورافقه خلال الجولة وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الجيزة، وعدد من قيادات ومسئولى وزارة الصحة ومجمع مصانع فاكسيرا، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفى خلال جولته بمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، حيث قال إن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بإسراع الخطى فى تنفيذ هذا المشروع المهم، وتم الوصول بالفعل إلى مرحلة متقدمة من التفاوض مع بعض الشركات حول أفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات وتوفيرها لمصر والقارة الأفريقية.

وشملت الأنشطة أيضا، تفقد رئيس الوزراء أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة مياه صرف صحى أبورواش بالجيزة، التى ستخدم 9 ملايين نسمة وتصل طاقتها بعد إتمام مشروع التوسعات الجارى تنفيذها إلى 1.6 مليون م3/يوم، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وكذا عقد مؤتمر صحفى خلال جولته بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة أبورواش فى محافظة الجيزة، وصف خلاله المشروع بأنه أحد أكبر مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى، ليس فى مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستغلال كل قطرة مياه تمتلكها مصر.

وإلى جانب الأنشطة السابقة، استعرض رئيس الوزراء تقريرا أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يرصد ما أصدرته وكالة "فيتش سوليوشينز" فى أغسطس الماضى حول توقعات النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أشادت الوكالة بالأداء الإيجابى للقطاع الاستهلاكى فى مصر وتفرده إقليميا ودوليا فى تحقيق أداء قوى أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا فى حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث.

وشهد مدبولى افتتاح مستودع شركة "أمازون" فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، ومحافظ الشرقية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس شركة " أمازون" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدير العام للشركة و"سوق دوت كوم" فى مصر.

هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عاما وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة – الإسكندرية- العلمين – مطروح) بطول 660 كم، بنظام EPC+F بتكلفة إجمالية 4.45 مليار دولار، وذلك بحضور وزير النقل، وسفير ألمانيا لدى القاهرة، وكذلك افتتاح بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التى تستضيفها مصر، وتقام على مضمار الدراجات الدولى بإستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجارى، حيث أعرب عن تمنياته بالنجاح والتوفيق فى خروج هذا الحدث العالمى بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وريادتها.