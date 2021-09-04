عاجل-رئيس قبرص خلال مؤتمره مع السيسى: اللجنة العليا الثنائية مع مصر تاريخية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس، أهمية زيادة التعاون مع مصر فى مجال الطاقة وتفعيل الاتفاقية المشتركة الخاصة بتدشين خط أنابيب تحت سطح البحر لنقل الغاز الطبيعى، إلى جانب التعاون فى مجال الربط الكهربائى بين البلدين.





وأشاد الرئيس القبرصى، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقصر الاتحادية عقب محادثاتهما بقصر الاتحادية، بعمق العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، منوها بإرادة البلدين لدفع هذه العلاقة قدما بالتعاون المشترك والارتقاء به لتقوية الروابط السياسية والاقتصادية.

ووصف الرئيس القبرصى اللجنة العليا الثنائية على مستوى الحكومات المصرية والقبرصية بأنها "تاريخية"، معربا عن تعازية لمصر بعد مصرع 4 مصريين، الذين لقوا حتفهم فى حرائق قبرص، التى اجتاحت الجزيرة خلال الشهر الماضى.

وقال اناستاسيادس، إنه تم التباحث لزيادة التعاون فى مجال الطاقة وأنه تم إصدار تعليمات بتسريع أعمال اللجنة المشتركة التى تشكلت بهدف تفعيل الاتفاقية المشتركة الخاصة بتدشين خط أنابيب تحت سطح البحر لنقل الغاز الطبيعى.

وأوضح أنه بالنسبة لخط الأنابيب تحت سطح البحر ونقل الغاز الطبيعى، فتلتقى اللجان الفنية المختصة فى 15 من الشهر الحالى ومن المنتظر أيضا أن يتم خلال هذا الشهر التوقيع على مذكرة تفاهم الخاصة بالربط الكهربائى بين مصر وقبرص وأيضا التوقيع على مذكرة تفاهم على المستوى الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص من خلال مشروع الربط الكهربائى الأوروبى الأفريقى.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات فى هذه المجالات وأنه تم أيضا مناقشة التعاون فى مجال التعليم ولوحظ أن هناك مؤشرات لضرورة تفعيل هذا التعاون والتوقيع على مذكرة التفاهم بخصوص التعليم العالى والبحث العلمى.