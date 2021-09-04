مطورى القاهرة الجديدة تبحث مع رئيس العاصمة الإدارية تحديات المستثمرين

عقد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع موسع مع جمعية مطورى القاهرة الجديدة، وذلك لمناقشة أبرز التحديات والإشكاليات التى تواجه مطورى العاصمة لحلها وإزالة العقبات.

من جانبه أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن الاجتماع استمر أكثر من ساعتين مع اللواء أحمد زكى عابدين، تم عرض كافة المشاكل التى تواجه المطورين ورجال الاعمال، لافتا إلى أن جمعية مطورى العاصمة الإدارية، تطور أكثر من 50 مشروع داخل العاصمة الإدارية.

وأضاف المهندس محمد البستانى، أن اللواء أحمد زكى عابدين، أبدى ترحيبه وتفهمه بشكل كامل لكافة التحديات والعقبات ووعد بحلها وحل كافة الإشكاليات التى تواجه المطورين، وأكد أن العاصمة الإدارية هو مشروع الدولة، وليس من المنطقى أن تكون هناك عقبات تواجه الاستثمار داخل العصمة الإدارية.

وأوضح البستانى، أنه تم استعراض المشاكل التى يواجهها المطوريين والتى تتعلق بتأخر استخراج التصاريح الخاصة بالمشروعات وطول الوقت للإجراءات التي تستغرقها اصدار الرخصة، كما تم عرض مقترح يتضمن منح مهلة المبـــاني و علاقتهـــا بتـــاريخ صـــدور الرخصـــة و لـــيس تـــاريخ اســـتلام قطعـــة الارض، وكذلك ســرعة ادخــال المرافــق للمنــاطق التــي يطــرح فيهــا الاراضــي للبيــع، لســهولة و ســرعة حركة التطوير والتنمية لهذه المنطقة.

كما تضمن المقترح مطالب أخرى منها تيسـير التعـاون المسـتمر بـين شـركة العاصـمة الاداريـة و كـل العمـلاء المطـورين لقطـع الاراضي بها (ادارة خدمة عملاء خاصة بالمطورين ) ، وتثبيـت مرفقـات التعاقـد مثـل ( كـارت الوصـف - العقـد )،(نظـرا لأجـراء تعـديلات تطـرأ علي كارت الوصف بعد التعاقد من شركة العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى اقتراح أخر يتضمن إنشاء خدمــة الكترونيــة لتلقــي الطلبــات و التواصــل بشــكل اســرع مــع شــركة العاصمة .

وتضمن اللقاء مناقشة عدد من المشاكل منها التــأخر فـــي إصــدار إخطــارات التخصــيص للأراضــي و توقيــع العقــود رغــم ســداد المطورين كامل المقدم ، وأن يتم دفع وديعة الصيانة وقدرها 3% مــع دخــول المرافــق وذلك لرفع الاعباء في بداية المشروع علي المطورين ، وكذلك إلغـاء قيمـة ٩٠٠ جنيـة للمتـر فـي مسـطحات الجراجـات ممـا يسـاعد علـي زيـادة المســاهمة فــي تخفيــف الاعبــاء لملقــاة علــي عــاتق المطــور و تشــجيع عمــل جراجــات اكثر من الكود لحل مشاكل تكدس السيارات المستقبلية .

وطالبت جمعية مطورى العاصمة الإدارية، بضرورة السماح لجدولة الاقساط علي سنة بحيث عدم تراكم قسطين ، وإلغـــاء نسبة الـ ٣ ٪غرامـــة التـــأخير علـــي فوائـــد الاقســـاط المتـــأخرة لعـــام ٢٠٢٠ والتى كان سببها الرئيسى جائحــة كورونــا ، مع ضرورة الموافقة على زيــادة مهلــة البنــاء للمشــروعات التــي يــتم التــأخير فــي اصــدار تراخيصــها بمهــل تتناسب مع امكانية الوقت المتاح.

وأشار إلى أن رئيس شركة العاصمة الإدارية، طلب من الجمعية إعداد دراسة وافية عن مشروعات العاصمة الإدارية وكافة الإشكاليات التى قد تواجه المطورين والمستثمرين، فضلا عن أنه وافق على عقد اجتماع دورى مع جمعية مطورى القاهرة الجديدة للوقوف أول بأول على كافة المستجدات.