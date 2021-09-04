القائد العام للقوات المسلحة يصدق على تخفيض النسبة المئوية للقبول بالكلية الجوية

صدّق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم السبت، على تخفيض النسبة المئوية للقبول بالكلية الجوية إلى 52 % بدلا من 55 % لهذا العام .
يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية واتساقاً مع تطوير القوات الجوية المصرية والذى يتضمن زيادة وتنوع الطائرات خلال الفترة الراهنة، وبالتوازى مع انخفاض المجاميع الكلية لطلبة الثانوية العامة لهذا العام ورغبة العديد من المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية.
كما يأتى هذا فى إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أعداد الطيارين بالقوات المسلحة وطبقاً للشروط والمحددات العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.
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