/648689/بأرقام-خيالية-جماهير-مانشستر-يونايتد-تتسابق-لشراء-قميص-كريستيانو-رونالدو

ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

وقام جمهور مانشستر يونايتد بـدفع 32.5 مليون باوند لشراء قميص النجم البرتغالي .

أعلن الموقع الرسمي لمنتخب البرتغالي على تطبيق "تويتر" عن موعد عودة كريستيانو رونالدو، بعد خوض مباراة المنتخب الوطني له أمام أبرلندا أمس في تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا.

قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمس مع منتخب بلاده، مباراة قوية في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم للقارة العجوز، والتي سجل فيها هدفين الفوز، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف.

موعد عودة رونالدو لمانشستر

ويتوجه البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم إلى مدينة مانشستر يونايتد، للإنضمام اتدريبات الشياطين الحمر في الفترة القريبة القادمة، واليت من المتوقع له أن يشارك في مع اليونايتد في المباراة المقبلة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أول تعليق من كريستيانو رونالدو

كتب كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية على فيس بوك: “كل من يعرفني، يعرف عن حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي حيث مدهش للغاية والمسار الذي صنعناه معا مكتوب بحروف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمدهشة”.

وتابع: “لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الان، كما ارى عودتي الى اولد ترافورد تعلن في جميع انحاء العالم. انه مثل الحلم اصبح حقيقة، بعد كل الاوقات التي عدت فيها للعب ضد الانسان. متحدون، وحتى كخصم، لطالما شعرت بمثل هذا الحب والاحترام من المؤيدين في المدرجات”.

اول ألقاب رونالدو

وأضاف: “هذه بالتاكيد 100 % الاشياء التي تصنعها الاحلام! اول دوري محلي، اول كاس لي، اول نداء لي للمنتخب البرتغالي، اول دوري ابطال اوروبا، اول حذاء ذهبي واول الكرة الذهبية لي، جميعهم ولدوا من هذا الرابط الخاص بيني وبين الشياطين الحمر. كتب التاريخ في الماضي وسيكتب التاريخ مرة اخرى! لديك كلمتي! انا هنا! لقد عدت الى حيث انتمي! لنجعلها تحدث مرة اخرى”.

وأتم: “ملاحظة - سير اليكس، هذه لك”.