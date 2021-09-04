/648693/يسرا-أحدث-المنضمين-للمنافسة-الرمضانية-2022-بجانب-جمال-العدل

تستعد الفنانة يسرا للتألق كعادتها بمسلسل رمضاني جديد يعرض في رمضان 2022 بجانب كلا من المنتج جمال العدل الذي نجحت معه العام الماضي من خلال مسلسل “حرب أهلية”، والكاتبة هالة خليل.

دوت الخليج يرصد مشاركة يسرا في المنافسة الرمضانية 2022

وبدأت الكاتبة هالة فاخر في التحضيرات الفعلية لكتابة السيناريوا ليكون جاهز قريبا للبدء في تصويره، سيتم الإعلان الفترة المقبلة عن النجوم المشاركين بجوار يسرا في البطولة، لتحديد موعد بدء التصوير في أقرب وقت ممكن، لكي يتم الانتهاء منه قبل رمضان المقبل بوقت كافي.

يسرا تتعاون مع كريم عبد العزيز في عمل سينمائي جديد

إجتمعت الفنانة يسرا مؤخرا بالفنان كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد لمناقشة عمل سينمائي جديد من المقرر أن يتعاونو به من خلاله للمرة الأولى، ووافقت الفنانة الكبيرة يسرا، بشكل مبدئي، على المشاركة في بطولة الفيلم الذي يجمعها بكريم عبد العزيز على أن يجرى التحضير له خلال الفترة المقبلة، وتجري الشركة المنتجة للفيلم تحضيراتها للعمل بعد الاستقرار على السيناريو وتحديد المشاركين في العمل.

يسرا تترقب عرض فيلم ليلة العيد

وتترقب يسرا عرض فيلمها الجديد «ليلة العيد» اذ انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير أخر مشاهد العمل ودخل بعدها فى معسكر مغلق داخل أحد استوديوهات المونتاج بالمهندسين، محاولة لعرضه في شهر أغسطس المقبل أو خلال الموسم الصيفي بشكل عام.

وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب"، وذلك خلال ليلة واحدة هى ليلة الوقفة وأول أيام العيد.

يقوم ببطولة الفيلم 6 بطلات لكل منهن حكاية، وهن يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبرى ونجلاء بدر وهنادى مهنا وسيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.