«كان هيجبلي شلل».. تفاصيل التحقيق في اتهامات ساندي لـ«سمكري البنى آدمين»

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تواصل النيابة العامة، اليوم السبت، التحقيق في واقعة غلق «مركز سمكري» البنى آدمين للعلاج الطبيعي بمدينة نصر، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة تمهيدا لاستدعاء المغنية ساندي للاستدلال عن ما نسبته للمتهم في منشور لها على تطبيق "إنستجرام" تتهمه بالنصب والتسبب في إصابتها أثناء جلسة علاج طبيعي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل غلق مركز علاج سمكري البني آدمين

نجحت رجال المباحث بجمع التحريات حول مالك المركز والتأكد من الشهادات التي يحملها بعد توجيه عدد من الفنانيين اتهامات ضده.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة أغلقوا بالأمس مقر المركز المملوك لأحد الأشخاص أطلق على نفسه لقب «سمكرى البنى آدمين» وافتتح مركز علاج طبيعي فى منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك حرصا وحفاظا على صحة السكان، وطالبت النيابة بالتحري عن هويته ومن ترخيص المكان وترخيص مزاولة مهنة الطب.

النقابة العامة

فيما حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، المواطنين من التعامل مع المدعو «ي.خ.ع» وشهرته سمكرى البنى آدمين، وذلك لانتحاله صفة أخصائى العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.

وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، في بيان، أن إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة، قد أغلقت مقر المركز المملوك لسمكرى البنى آدمين بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع سمكرى البنى آدمين حرصا وحفاظا على صحة المواطنين. وطالبت المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعى ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.

تحذير ساندي على "إنستجرام" لمس النخاع الشوكي

كانت ساندي حذرت عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من «سمكري البني آدمين» الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات النجوم، وقالت ساندي «ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لوكان قطعه كنت اتشليت أو مت»، وأضافت «منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير ياجماعة مش أي حاجة الفنانين أو الانفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم».

يذكر أن آخر ألبومات ساندي، هو ألبوم «اتنين في واحد»، حيث قامت بتصوير الأغنية التي تحمل اسم الألبوم بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات الشاعر جمال الخولي، وألحان شريف إسماعيل، توزيع هاني ربيع.