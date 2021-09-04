إنفوجراف.. 5 توصيات فى قمة مصر وقبرص بقصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى توصيات قمة مصر وقبر بقصر الاتحادية. واتفق الطرفان على تدشين اللجنة العليا للتعاون الثنائى بين البلدين على المستوى الرئاسى، الإسراع فى تنفيذ خط أنابيب لربط حقل "أفروديت" القبرصى بمحطتى الإسالة فى إدكو ودمياط، والتعاون فى مجالات الأمن والدفاع والزراعة والاستزراع السمكى والسياحة والثقافة والنقل، وزيادرة التبادل التجارى بالشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال من البلدين، والتعاون فى مجالات البحث العلمى والتعليم العالى

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