أون تايم سبورتس والمتحدة تجهزان لتغطية خاصة لإذاعة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك

قال مقدم برنامج "BE ONTIME" أن قناة "أون تايم سبورت مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تجهز تغطية خاصة لإذاعة مباراة بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد، بين فريقي الأهلى والزمالك، فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة القادمة 10 سبتمبر.

وسيشارك الزمالك فى هذه المباراة بصفته بطل دورى أبطال أفريقيا فى كرة اليد، والأهلى بصفته بطل كأس الكؤوس الأفريقية للمرة الرابعة فى تاريخه.

وأضاف مقدم البرنامج، أنه تم أخطار الفريقين بأن المباراة سوف تقام بدون حضور جماهيرى، وسيكون كل نادى مقيد أسماء وأعضاء مجلس الإدارة الذين سيحضرون المباراة بحد أقصى 40 فرد فى هذه المباراة.

وأشار مقدم البرنامج، إلى أن الذى سيفوز بهذه المباراة سوف يشارك ببطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام فى السعودية فى الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل، وأن الذى سينتصر فى هذه المباراة سيواجه نادى برشلونة فى المباراة الافتتاحية له بكأس العالم.