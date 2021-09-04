أون تايم سبورتس والمتحدة تجهزان لتغطية خاصة لإذاعة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك

وسيشارك الزمالك فى هذه المباراة بصفته بطل دورى أبطال أفريقيا فى كرة اليد، والأهلى بصفته بطل كأس الكؤوس الأفريقية للمرة الرابعة فى تاريخه.
وأضاف مقدم البرنامج، أنه تم أخطار الفريقين بأن المباراة سوف تقام بدون حضور جماهيرى، وسيكون كل نادى مقيد أسماء وأعضاء مجلس الإدارة الذين سيحضرون المباراة بحد أقصى 40 فرد فى هذه المباراة.
وأشار مقدم البرنامج، إلى أن الذى سيفوز بهذه المباراة سوف يشارك ببطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام فى السعودية فى الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل، وأن الذى سينتصر فى هذه المباراة سيواجه نادى برشلونة فى المباراة الافتتاحية له بكأس العالم.
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