« مش عايز يدفع فلوس النت»..هيام في دعوى خلع امام محكمة الأسرة بالسلام

/648692/مش-عايز-يدفع-فلوس-النتهيام-في-دعوى-خلع-امام-محكمة-الأسرة-بالسلام

«بخيل ومش عايز يدفع فلوس النت».. بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «هيام» 26 سنة، دعوى خلع ضد زوجها «أحمد»30 سنة ،موظف أمام محكمة الأسرة بالسلام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة بالسلام

متجوزة بقالي سنة

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنة،جواز عن حب، بس مكنتش أعرف عنه حاجات كتير،عايشة معاه على الحلوه والمره،شوية معاه فلوس وشوية يقولي مفيش،مبقش عارفة فيه ايه زهقت،ويجي عند النت يقولي مش دافع حاجة روحي اطلبي من أهلك كفاية أنك بتشربي وتأكلي وبس غير كدة مفيش،أنا مش دافع أي حاجة تاني ولو مش عاجبك أتفلقي».

بيحوش فلوسه في البنك

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:«كل لما بطلب منه فلوس يقولي اجبلك منين أروح أشحت يعني، ولا أسرق ويفضل يضرب فيا ويهزقني ويشتمني، وأنا عايزة أركب النت زي الناس مابتعمل في البيت، أنا مش أقل من الناس، وبيحسسني أني عايشة بردو، مكنتش أعرف انه بخيل كدة ، وعنده فلوس في البنك وبيصرف على مزاجه وبس ، وكأني مش عايشة معاه في نفس البيت».

وأختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بالسلام :« فلجأت الي محكمة الأسرة بالسلام لرفع دعوى خلع ضده».

«مش عايزني أخلف..وبيقولي دمك تقيل».. بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «فادية» 25 سنة، دعوى طلاق ضد زوجها «أحمد»29 سنة ،سائق ميكروباص، أمام محكمة الأسرة بعين شمس.

متجوزة بقالي 9 شهور

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 9 شهور، زواج صالونات، والخطوبة لم تستمر30 يومًا وتم الزفاف ،عمري ماشوفته بيضحك أبدا وكان على طول مكشر، ولما بنتكلم شوية معاه يعمل معايا خناقة علشان أبطل اتكلم معه، ويخرج على أثرها من المنزل لمدة طويلة ولا يعود إلا عندما تأمره والدته بذلك».

سيتزوج من أخرى

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:«وواجهته بالخلفة واني عايزة أخلف وهو لم يعترض واعترف ليا بضغط أهله عليه لإتمام الزيجة، وكلما طالبته بأن ينتهي الأمر بالطلاق يهرب من حديث ويعترف لي بأنه سيتزوج من أخرى،ويخلف منها، ونتشاجر حتى يغادر المنزل، حتى قررت ترك المنزل كي أتخلص منه، وهو لم يفكر في مصالحتي أو زيارتي مرة في بيت أسرتي، حتى عرضت الوضع على أهلي ولم يعجبهم الأمر نهائي، وقام والدي بالحديث معه لوضع حد ولكنه دماغه ناشفة».

كنت نفسي أحس بالأمومة

وأختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:«كان نفسي اخلف زي ستات كتير، وكان نفسي أحس بالأمومة، وأني زي الأمهات، زوجي أناني ومبيحبش غير نفسه، وكل لما افتح معه موضوع الخلفة يتهرب، ويقولي انتي دمك تقيل انا عايز واحدة فرفوشة، فلجأت الي محكمة الأسرة بعين شمس لرفع دعوى طلاق ضده».