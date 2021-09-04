/648702/بعد-عودته-للأهلي-ماذا-قدم-عمار-حمدي-مع-الإتحاد-السكندري

أعلن النادي الأهلي اليوم السبت عودة لاعب الفريق عمار حمدي بعد انتهاء إعاراته من الاتحاد السكندري .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

وكان عمار حمدي قد انتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري في العام الماضي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، إلا أن هناك بند في عقد الإعارة بين الناديين يسمح للنادي الأهلي بقطع الإعارة بعد الموسم الأول.

وشارك عمار صاحب الـ22 عاماً مع الاتحاد في الموسم الماضي في 31 مباراة سواء في الدوري أو كأس مصر سجل هدفاً وحيداً ، وحصل علي 4 بطاقات صفراء .

وشارك في أولمبياد طوكيو في 4 مباريات وسجل هدفاً واحداً أيضا.

ويجيد عمار حمدي اللعب في أكثر من مركز سواء في وسط الملعب الهجومي أو الدفاعي والظهير الأيمن ، وهو ما أعجب موسياني كثيراً وطلب عودته للقلعة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع 4 صفقات حتى الآن في الميركاتو الصيفي بعد ضم كل من بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد.

أعلن النادي الأهلي عودة عمار حمدي بعد انتهاء إعاراته من الاتحاد السكندري، وأحمد عبد القادر من نادي سموحة ثنائي الفريق ، وذلك لتدعيم صفوف المارد الاحمر، في الموسم الجديد.

أعلن النادي الأهلي عودة عمار حمدي بعد انتهاء إعاراته من الاتحاد السكندري، وأحمد عبد القادر من نادي سموحة ثنائي الفريق ، وذلك لتدعيم صفوف المارد الاحمر، في الموسم الجديد.

قرارات اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي، توقيع عقوبة على شيكابالا، وذلك بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

جميع العقوبات التي وقعت على شيكابالا في تاريخه توج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتا للمرة الثالثة عشر في تاريه، على حساب الإنتاج الحربي في لقاء الجولة قبل الأخيرة، برصيد 79 نقطة بفارق أربعة على غريمة ووصيف الدوري النادي الأهلي.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.