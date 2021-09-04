/648705/بشورت-جينز-الفنانة-نادية-الجندي-تتألق-بإطلالة-شبابية-جديدة

إعتادت الفنانة القديرة نادية الجندي على إبهار جمهورها ومتابعيها بإطلالات شبابية متألقة، وحرصت الفنانة على مشاركة أحدث تلك الإطلالت مع الجمهور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام

دوت الخليج يرصد أحدث إطلالات نادية الجندي الشبابية

وأطلت نادية الجندي في الصور بإطلالة شبابية، وارتدت شورت جينز وبادي أبيض مكشوف الكتفين وحذاء رياضي، وتعمدت إلتقاط معظم الصور على شاطئ البحر بالساحل الشمالي تزامنا مع انتهاء موسم الصيف.

نادية الجندي تعبر عن حزنها لإلغاء جائزة الموريكس دور

وكان أعلن مؤسسي حفل جائزة «موركس دور» عن تأجيل الحفل نظرًا للأوضاع الصعبة التي تمر بها لبنان خاصة بعد انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان الذي راح ضحيته 22 شخصا وإصابة 79 آخرين فضلا عن اعتذار عدد من النجوم العرب عن الحضور.

وعلقت الفنانة نادية الجندي على هذا الأمر من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوينات “انستجرام”: “كل الشكر والتقدير على القرار الحكيم الذي اتخذه المقيمين على تأجيل حفل أفتتاح الموريكس دور في دورته العشرين وأرجاء الحفل في موعد آخر لاحقاً بسبب الظروف التي تمر بها البلاد .رغم أنني كنت سعيدة جداً بتكريمي الكبير في بيروت وحضورى هذا المهرجان العريق واجه الأبداع والثقافة والفن ورغم الجهود التي بذلت في تنظيم هذا الحفل الكبير بهدف بلسمه جراح بيروت وأهلها”.

وأضافت: "وأتمني إن شاء الله قريباً جداً أن أشارك في هذا الحدث الكبير على أرض لبنان بلدي الثاني بعد انتصارها وخروجها من أزمتها بإذن الله وستعود لبنان أقوى من الأول تحيا لبنان وشعب لبنان".

أخر أعمال نادية الجندي

يشار إلى أن آخر أعمال نادية الجندي مشاركتها في رمضان 2020 بمسلسل "سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.