15 يومًا حبس لـ «سمكري البني آدمين » .. وتحريات حول «تهم ساندي»

/648706/15-يوما-حبس-لـ-سمكري-البني-آدمين---وتحريات-حول-تهم-ساندي

قررت النيابة العامة، منذ قليل، بحبس صاحب مركز سمكري البني آدمين، بتهمة انتحال الصفة وتزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية في مجال العلاج الطبيعي في مدينة نصر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس صاحب مركز سمكري البني آدمين في مدينة نصر

إغلاق مركز

وكانت قررت إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بغلق مركز شهير بـ «سمكري البنى آدمين» للعلاج الطبيعي بمدينة نصر، أمس، بعد تداول معلومات حول قيام صاحب المركز بالعمل دون ترخيص وعدم الحصول على الإجراءات اللازمة لممارسة تلك المهنة عبر التواصل الإجتماعي.

وتواصل رجال المباحث جهودهم للعمل على جمع التحريات اللازمة حول مالك المركز، والتأكد من الشهادات التي يحملها بعد توجيه عدد من الفنانين والمواطنين اتهامات ضده.

تشميع مركز

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة أغلقوا وشمعوا لأمس مقر المركز المملوك لـ «سمكري البنى آدميين» في مدينة نصر، حرصا وحفاظا على صحة المواطنين، وطالبت بالتأكد من هويته ومن ترخيص المكان وترخيص مزاولة المهنة.

كما حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع المدعو ي. «خ. ع» وشهرته سمكري البنى آدميين لانتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي، وتبين أنه زور البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة.

وفي وقت سابق حذرت ساندي عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من «سمكري البني آدمين» الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات النجوم، وقالت ساندي «ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لوكان قطعه كنت اتشليت أو مت»، وأضافت «منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير ياجماعة مش أي حاجة الفنانين أو الانفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم».

يذكر أن آخر ألبومات ساندي، هو ألبوم «اتنين في واحد»، حيث قامت بتصوير الأغنية التي تحمل اسم الألبوم بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات الشاعر جمال الخولي، وألحان شريف إسماعيل، توزيع هاني ربيع.