الريادة المعتادة..استعدادات جبارة لحزب الأغلبية استباقا لدور الانعقاد الثاني تحت القبة

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يحافظ حزب مستقبل وطن على تفرده ونقاط قوته، المتمثلة في حالة من النشاط المستمر، المدعومة بالتجهيز والترتيب الاستباقي لكافة المهام والأهداف الذي يسعى قياداته لتحقيقها، انتصارا لقضايا الوطن والمواطن، وهو الأمر الذي يظهر في نشاط الحزب وقيادته خلال الأيام القليلة الماضية.

يرصد دوت الخليج دلالات اللقاءات الموسعة لقيادات الحزب يتصدرهم النائب الأول لرئيس الأحزب وأمينه العام وزعيم الأغلبية أشرف رشاد، واجتماعهم بأمانات المحافظات المختلفة، للتجهيز والاستقرار على أجندة أعمال رائدة تليق بالأغلبية البرلمانية في دور الانعقاد الثاني.

السبق والريادة

يحافظ حزب مستقبل وطن على درجات من الاحتراف في ممارسة العمل السياسي والجماهيري، مع حرص ودأب على عدم ترك الأمور تسير بشكل غير مخطط أو مدروس، لذا فإن زعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، يستبق دور الانعقاد الجديد بأسابيع كاملة، وقبل شهر من بدايته، ليعقد لقاءات مطولة موسعة، ونقاشات لاتتوقف مع قيادات الحزب، للتعرف على نبض الشارع ومتطلباته وتحديد أجندة أعمال الأغلبية في ضوء ذلك.

جاء حزب مستقبل وطن ليخلص الحياة السياسية والحزبية المصرية من الأمراض التي تراكمت عليها لسنوات، من حيث الترهل أو البطء في الأدء أو الابتعاد عن المواطن وأولوياته، لتكون تلك الظواهر السلبية طي النسيان ومن مقومات عصور سابقة، حيث أصبحت المعادلة في حضور الحزب الأكثر جماهيرية وشعبية في الشارع، هي التحرك المبكر والنشاط المكثف استعدادا لمواصلة النجاحات التي بدأت منذ سنوات في العمل العام، وإضافة للرصيد الذي تحقق في دور الانعقاد الاول للبرلمان.

لقاءات مثمرة

أجتمع رئيس الأغلبية البرلمانية، النائب أشرف رشاد، بقيادات الحزب في محافظات مختلفة، من المنوفية والقليوبية، والغربية، بخلاف سلسلة من اللقاءات والفعاليات المختلفة على مدار الفترة الماضية، وذلك استمرارا لحالة الحيوية في الاداء والسيولة في الأفكار والأطروحات والتعرف على المشكلات والأزمات وإيجاد الحلول المناسبة لها من أهل كل دائرة ومحافظة ومنطقة.

لقاءات أمانات المحافظات والهيئات البرلمانية المختلفة، تأتي بمثابة حلقة في سلسلة المجهود الذي يبذله رئيس الأغلبية، حيث تحتضن الأمانة العامة للحزب الوفود المختلفة من المحافظات، والتي تأتي باكبر قدر من الأفكار والمقترحات والمطالب، التي تحتاج إما لتحويلها إلى قوانين او أدوات رقابية، وهي اللقاءات التي تعد يمثابة ظاهرة صحية غير مسبوقة على هذا القدر من التنوع والتناغم والإخلاص بين قيادات تحمل شارة الحزب صاحب الأغلبية تحت قبة البرلمان المصري العريق.

استعدادات متفاءلة

أحدثت الأغلبية البرلمانية فارقا هائلا في الأداء خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، وتظهر حجم اللقاءات والجهود الحالية مؤشرات على دور ثاني للانعقاد يتميز بزخم هائل ومنتج تشريعي ورقابي على مستوي عالي، وذلك لكونها المخرجات الطبيعية لمقدمات منطقية تشهج الاستعدادات لدور لانعقاد الثاني للبرلمان بغرفتيه (الشيوخ والنواب) مبكرا، وطرح الأجندة التشريعية للحزب التي سيتبناها، وبحث موقف الهيئة من مختلف القضايا والملفات.

التصريحات الصادرة من رئيس الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد، تبعث بمجموعة من الرسائل الهامة لأعضاء وكوادر الحزب، وتوجه بوصلتهم خلال الفترة المقبلة إلى مافيه صالح الوطن والمواطنين بشكل مباشر، وهو مايظهر من خلال تشديداته في الاجتماعات المتتالية على ضرورة الاستمرار في مواصلة العمل من أجل احداث طفرة تشريعية على كافة المستويات تساهم في اصلاح كافة المنظومات ووضعها على الطريق الصحيح بما يخدم الوطن ويصب في مصلحة المواطن.