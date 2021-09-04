نص كلمة السيسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره القبرصى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الرئيس السيسى مع نظيره القبرصى نيكوس أناستاسياديس، عقب جلسة مباحثاتهما اليوم السبت.. وفيما يلى نص الكلمة:-

"فخامة السيد نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة، إنه لمن دواعى سرورى البالغ أن أرحب بكم اليوم فى القاهرة ضيفاً عزيزاً على مصر وشعبها، فى إطار حرصنا المستمر على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا العمل على مزيد من تعزيز علاقات التعاون بين مصر وقبرص، وبما يحقق مصالحنا المشتركة ويعضد من جهودنا لمواجهة التحديات الماثلة فى منطقتنا، ويسهم فى تحقيق الاستقرار والأمن والرفاهية لشعوبنا.

"فخامة الرئيس، لا يخفى عليكم مدى تثميننا للعلاقات الخاصة التى تربط بلدينا، والتى تقوم على أرضية صلبة من التمازج الحضارى الذى ميز علاقات الشعبين المصرى والقبرصى تاريخياً.. كما إننى فخور بالعمل الذى قمنا به سوياً على مدى السنوات الماضية نحو تدعيم وتطوير صداقتنا التقليدية، إذ شهدت تلك الفترة بلا شك تنامياً ملحوظاً فى حجم التعاون والتنسيق بين بلدينا حيال العديد من الملفات والقضايا وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، سواءً كان ذلك على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، على نحو جعل من هذا التعاون الفريد نموذجاً يُحتذى به فى كيفية تحقيق التكامل على المستوى الإقليمى.

وفى إطار التزامنا بالاستمرار على هذا النهج فى تقوية أواصر صداقتنا، يسعدنى أن أعلن عن اتخاذنا لخطوة مهمة وأكثر تقدما على صعيد توليد مزيد من الزخم فى علاقاتنا الثنائية، حيث ترأست اليوم مع فخامة الرئيس الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين البلدين، لتصبح إطارا لمتابعة مسارات التعاون الثنائى على أعلى مستوى فى البلدين فى توقيت مفصلى ومهم، إذ نسعى لتحقيق نقلة نوعية فى وتيرة هذا التعاون فى خضم تحديات إقليمية ودولية هائلة لا تخفى على أى منا، وإننى على ثقة فى أن هذه الخطوة سيكون لها انعكاس إيجابى ملموس على مجمل العلاقات بين البلدين من حيث تعميق وتكثيف مسارات العمل المشترك فى مختلف المجالات؛ السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية، فضلاً عن أن اللجنة العليا ستكون محفلاً هاماً لتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية بشكل دورى ومستمر.

السادة الحضور، إن الشراكة الاستراتيجية التى قمنا بتأسيسها فى شرق المتوسط تستوجب تنسيقا دائماً يهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمى والالتزام بالدعم المتبادل إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.. وفى هذا الإطار، فقد أجريت اليوم على هامش الاجتماع الأول لتدشين اللجنة العليا للتعاون بين مصر وقبرص، مباحثات مثمرة وبناءة مع فخامة الرئيس القبرصى، شهدت توافقاً ملحوظاً فى وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التى ناقشناها؛ حيث أكدت لفخامة الرئيس خلال المباحثات على الموقف المصرى الثابت إزاء الوضع فى منطقة شرق المتوسط والقضية القبرصية، والمستند إلى ضرورة التزام كافة الدول باحترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل فى الشئون الداخلية واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول، وأهمية احترام الحقوق السيادية لدول المنطقة اتصالاً بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعى والثروات الهيدروكربونية فى مناطقها الاقتصادية الخالصة طبقاً للقانون الدولى واتفاقيات تعيين الحدود البحرية ذات الصلة.

كما أكدت لفخامة الرئيس على موقف مصر الثابت من مساعى تسوية القضية القبرصية وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشدداً على تضامننا مع قبرص حيال أية ممارسات من شأنها المساس بالسيادة القبرصية أو محاولات فرض أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، وبما يقوض فرص التوصل لتسوية القضية القبرصية على أساس وحدة الجزيرة والأطر التى توافق المجتمع الدولى عليها لحل القضية.

واستمراراً لخطنا الثابت فى تعزيز العلاقات مع شركائنا فى إقليم المتوسط، فقد توافقتُ وفخامة الرئيس القبرصى حول أهمية تعزيز الآلية القائمة للتعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان لمواصلة التنسيق السياسى والتعاون الفنى بين الدول الثلاث، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية التى تجمع دولنا الثلاث، تحديداً بحكم تفرُد تلك العلاقة.. وفى هذا السياق، فقد اتفقنا على أهمية التحضير الجيد للقمة الثلاثية القادمة، والمقرر أن تنعقد فى اليونان فى أكتوبر 2021.

وعلى الصعيد الإقليمى، تناولت مباحثتنا اليوم آخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبى، فاتفقت رؤانا على ضرورة عقد الانتخابات الليبية فى الموعد المحدد لها فى ديسمبر القادم، مع التشديد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضى الليبية، وعودة ليبيا إلى أيدى أبنائها ليصونوا مقدراتها ويبنوا مستقبلها بإرادتهم الوطنية المستقلة دون تدخلات خارجية.

وفى هذا السياق، تناولت مباحثاتنا كذلك آخر التطورات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث أكدتُ لفخامة الرئيس القبرصى على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر بشدة من جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وكذا العمل على عودة الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى مجدداً إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية تفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفى هذا الصدد، أطلعت فخامة الرئيس القبرصى على جهودنا المستمر للتوصل إلى حل عادل لأزمة سد النهضة، وجهودنا لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانونى وملزم لملء وتشغيل السد، مؤكداً أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بدور جاد فى هذا الملف حفاظاً على استقرار المنطقة.

فخامة الرئيس، اسمحوا لى ختاماً أن أرحب بكم مجددا فى القاهرة، معرباً عن تطلعى لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق بين مصر وقبرص بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين، ويولد مزيداً من الزخم لشراكتنا الاستراتيجية وللصداقة التقليدية التى تجمع بين شعبينا وبلدينا.. وشكراً".