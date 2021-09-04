رئيس الوزراء يتابع أعمال التنفيذ بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية 

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال ومعدلات التنفيذ، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولى الوزارة والهيئة، وكذا مسئولى الشركة الصينية المسئولة عن إنشاء الأبراج فى منطقة الأعمال المركزية.

وصعد رئيس الوزراء إلى أعلى نقطة بالبرج الأيقونى، التى تتيح رؤية شاملة للاطلاع على أعمال تنفيذ الواجهات والهياكل الخرسانية بمنطقة المال والأعمال، حيث تعرف على موقف تنفيذ هذا البرج المميز وباقى الأبراج فى المنطقة، كما صعد إلى أحد الأبراج التى يتم تنفيذها بالمنطقة، لمتابعة أعمال التشطيب التى تتم من الداخل، مؤكدا على أهمية أن يتم التنفيذ وفق الجودة المطلوبة والبرنامج الزمنى المحدد.

وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذى تحظى به منطقة الأعمال المركزية باعتبارها القلب التجارى النابض بالحياة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستعبر عن نهضة مصر المعاصرة، حيث يضم البرج الأيقونى الأعلى فى أفريقيا، والعديد من الأبراج الأخرى التى تستهدف جذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار فى هذا المشروع والتواجد فى قلب العاصمة الجديدة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، حول الموقف التنفيذى لأبراج منطقة الأعمال المركزية، حيث أوضح أنه تم تنفيذ الخرسانات المصبوبة بنسبة 95% بإجمالى مليون و347 ألف متر مكعب خرسانة، كما يتم تنفيذ الإنشاءات فى الأبراج بنسبة 80%، والواجهات بنسبة 43%، كما تم بدء التشطيبات الداخلية بالأبراج، ويتم استكمال أعمال الميكانيكا والكهرباء، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوائط البرج الأيقونى ونهو أعمال الهيكل المعدنى، بارتفاع نحو 385 م، كما تم تركيب 66 وحدة زجاجية من واجهات البرج الأيقونى، كما عرض الوزير موقف اتمام الخرسانات وتركيب الواجهات الزجاجية فى باقى الأبراج بالمنطقة.