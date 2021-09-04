« اغتصب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة».. التحقيق مع متهم في قنا

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تواصل النيابة العامة التحقيقات، اليوم السبت، مع عامل متهم بإعتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة مصابة بإعاقة ذهنية وذلك في منزل اسرتها بمحافظة قنا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عامل متهم باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بقنا

وكان تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إشارة، بضبط «مبارك.م.ع»،45 عاما ، عامل، لاتهامه بإغتصاب «فاطمة. ع.م» ، 27 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من إصابة ذهنية حالت دون مقاومتها للمتهم.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم نجل عم والدة المجني عليها، واستغل عدم وجود والدتها في المنزل، وقام بمواقعة الفتاة جنسيا، ولدى عودة والدتها إلى المنزل اكتشفت الجريمة و بادرت بإبلاغ الشرطة، وحددت المجرم و اتهمته باغتصب الفتاة، ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبطه واعترف امام جهات التحقيق بإرتكاب الجريمة وطلب «إصلاح غلطته» وعقد قرانه على الفتاة والزواج منها بشكل شرعي، وعلى الفور تم تحرير المحضراللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق اخر تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إشارة من المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بالعثورعلى طفل رضيع، يبلغ من العمر الـ 3 أيام، مجهول الهوية داخل مدخل منزل بجوار مسجد اللواء بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.

كاميرات المراقبة

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بوحدة مباحث نجع حمادي، أن كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع، وأتضح أن سيدة ترتدي كمامة، قد ألقت الطفل داخل مدخل المنزل وفرت هاربة، وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

العثور على طفل رضيع

وكان قد عثر الأهالي في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، منذ أيام، على جثة طفل داخل صندوق قمامة أمام مسجد الفتح بمنطقة 15 مايو بمدينة نجع حمادي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية لتولي التحقيقات اللازمة.