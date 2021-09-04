/648716/كاف-يعلن-حكم-مباراة-مصر-و-الجابون-في-تصفيات-كأس-العالم-2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مواجهة مصر أمام الجابون غدا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدير اللقاء الحكم بكاري جاساما ويساعده عبدالعزيز بولول جاوا ونفالي چارجو وحكم رابع لامين چامية ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا.

وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قد وصلت إلى مدينة فرانسفيل التي تستضيف مباراة الفراعنة مع منتخب الجابون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ست ساعات، حيث يترأس بعثة المنتخب الوطني، أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

انضم مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى، إلي معسكر منتخب مصر،وذلك استعداداً لمواجهة الجابون، ومن المقرر السفر غدا، لخوض مباراة الجولة الثانية بتصفيات المونديال.

الجدير بالذكر ان غاب مصطفى محمد عن مباراة مصرأمام انجولا بسبب تأخر عودته من فرنسا بعد خضوعه للكشف الطبي في بوردو الفرنسي قبل تعثر الصفقة.

ترتيب المجموعة الرابعة

المركز الأول ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثاني مصر برصيد ثلاثة نقاط، وسجل هدف وحيد.

المركز الثالث الجابون، بدون اهداف، وتلقت شباكة هدفين، وسجل هدف.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.

نتيجة مباراة مصر وانجولا

حقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

تقدم محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب مصر، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.