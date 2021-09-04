مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات الجوية الألمانية

من جانبه، أكد مدير مطار مرسى علم هشام القشاط، فى تصريحات اليوم السبت، أنه تم أستقبال الركاب مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه صاحب الاستقبال عزف على الكمان لمقطوعات الألمانية الشهيرة.
وقال إن المطار فى انتظار وصول رحلة قادمة من مدينة ليبزج الألمانية وعلى متنها 157 راكبا لنفس الشركة، مساء اليوم.
وأضاف هشام القشاط، أنه من المقرر أن تبدأ شركة "تيوى فلاى" الألمانية بتسيير رحلات إلى مرسى علم يوم الثلاثاء القادم من مدينتى فرانكفورت و دوسيلدورف بواقع رحلتين أسبوعيا.
يذكر أن السياحة الألمانية قبل الجائحة كانت تحتل المركز الأول بنسبة أكثر من 40% من إجمالى عملاء منطقه البحر الأحمر، حيث تعد من الجنسيات الأوروبية العاشقة للرياضات البحرية بأنواعها وخاصة رياضه الغطس، التى تتميز بها منطقه بورت غالب ومدينه مرسى علم.
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