صور - البابا تواضروس يشارك فى ختام ملتقى لوجوس الأول

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى احتفال حضره قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، و تسعة من أحبار الكنيسة مساء الإثنين، بمركز لوجوس فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى فى وادى النطرون.





بدأت مراسم الختام بدخول قداسة البابا والصلاة ثم عزف السلام الوطنى، بعدها ألقى بعض من الشباب المشاركين فى الملتقى من مختلف الإيبارشيات كلمات عبروا فيها عن سعادتهم بالمشاركة فى ملتقى لوجوس الأول ووجودهم فى ضيافة الكنيسة، وقداسة البابا طوال فترة الملتقى، كما شكروا الآباء المطارنة والأساقفة الذين أوفدوهم لحضوره.

كما ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى كلمته التى بدأها بكلمة عن مثلث الرحمات نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، الذى تنيح مساء السبت السابق للختام، وعن خدمته التى أثْرَت الكنيسة ذاكرًا أولاده ومحبيه وكيف خدمت أسرته الكنيسة وأولهم أخوه مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس النائب البابوى لأوروبا ومطران ميلانو، كما أشار قداسته إلى هدف الملتقى الرئيسى وهو ترسيخ الانتماء لدى الشباب واستمتاعهم بالجذور، الذى تجلى من خلال إقامة القداسات والكلمات الروحية واجتماعات الصلاة، ثم اندماج الشباب من خلال الندوات والمحاضرات والزيارات السياحية والدينية، بالإضافة إلى اللقاءات التى عُقِدت مع بعض الشخصيات العامة المصرية موصيًا الشباب بنقل حالة الفرح التى عايشوها أثناء فعاليات الملتقى إلى إيبارشياتهم، ثم قام قداسته والأحبار الحاضرون بتقديم الهدايا التذكارية وشهادات التقدير على شباب الملتقى.

حضر الختام من أحبار الكنيسة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا فام أسقف شرق المينا، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة.

واستمرت فعاليات ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمدة أسبوع، بمشاركة 200 من شباب وشابات الكنيسة ممثلين عن إيبارشيات القطر المصرى بهدف التمتع بالجذور الكنسية والوطنية كما يشير عنوانه "التمتع بالجذور".