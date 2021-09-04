غادة والى تبحث مع وزير خارجية العراق قضايا الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - وبحث الجانبان أخر التطورات الإقليمية والدولية لا سيما ما يرتبط منها بعمل المكتب فى قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وأوضاع السجون والبرامج المخصصة لتأهيلها، ومكافحة المخدرات من حيث تخفيف العرض والطلب ومعالجة ظواهر الإدمان، ومعالجة المدمنين لا سيما فى ضوء التغييرات التى تجرى فى الشرق الأوسط وأثرها على ملفى الهجرة والمخدرات.

وتطرق الجانبان إلى ملفات الفساد والإرهاب والحاجة الماسة إلى خطة طويلة الأمد تتعلق بتطبيق إصلاحات اقتصادية تساهم فى الانتقال بالاقتصاد العراقى إلى الأتمتة الحديثة لكشف الفساد ومنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تم التطرق إلى عملية استعادة الأموال العراقية المهربة فى الخارج والجهود الحكومية التى تصب فى هذا الإطار، فضلا عن التعاون بين العراق ومبادرة "STAR" لاستعادة الأموال المنهوبة، والتعاون مع شركة سيمنز الألمانية فى مكافحة الفساد بين القطاعين العام والخاص.

من جانب آخر جرى خلال الاجتماع الحديث عن تنفيذ برنامج مراقبة الحاويات "CCP" والإمكانية التى سيتيحها للعراق فى حال توقيع مذكرة تفاهم فى إطار تنظيم عمل المنافذ الحدودية بمساعدة الأمم المتحدة، فضلا عن مساعدة الجهات الحكومية فى الحصول على أجهزة كشف المخدرات.

وفى ختام اللقاء أثنى الوزير العراقى على عمل المكتب ونشاطاته فى العراق كما عرض تقديم كل المساعدة الممكنة لتسهيل عمل المكتب فى تنفيذ البرامج المخصصة للعراق، كما قدم دعوته غادة والى لزيارة بغداد فى أقرب فرصة ممكنة.