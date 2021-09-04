وزيرة الصحة ضيفة لميس الحديدى غدا

جدة - نرمين السيد - يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وذلك فى حلقة يوم غد الأحد فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.





تجرى الحديدى الحوار مع وزيرة الصحة من داخل المؤسسات الصحية، فى حلقة خاصة لكشف مستجدات فيروس كورونا المستجد، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الرابعة من الجائحة، بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى التى يتناولها اللقاء.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة "ON".

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