رئيس الوزراء يختتم جولة الـ 8 ساعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء، أن المشروعات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة لها أهمية كبيرة، حيث تمثل عنصر جذب كبير لهذا المشروع الحضارى، مؤكدًا الحرص على متابعة التنفيذ للتأكد من أنه يتم بالجودة المطلوبة ووفق المعدل الزمنى المحدد.

وقام "مدبولى"، بجولة فى الحى السكنى الثالث R3، واستمع إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول هذا المشروع الذى يحظى بموقع مميز فى قلب العاصمة وبالقرب من الحى الحكومى وكافة الخدمات.

وخلال الجولة تعرف رئيس الوزراء على موقف تنفيذ الفيلات بالمجاورتين الرابعة والخامسة، بالحى السكنى الثالث R3، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن هاتين المجاورتين يشهدان تنفيذ نحو 485 فيلا، بواقع حوالى 952 وحدة سكنية، بمعدل تنفيذ يصل إلى نحو 92%.

كما تفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدات السكنية فى الحى الثالث R3، حيث أكد وزير الإسكان أنه تم الإنتهاء بنسبة 100% من تنفيذ المستهدف فى المجاورتين الأولى والثامنة، بإجمالى 239 عمارة، تضم نحو 7 آلاف وحدة سكنية.

وأضاف الوزير، أن المجاورة الثانية بالحى R3 تشهد تنفيذ 139 عمارة، بواقع 3.920 وحدة سكنية، بنسبة تنفيذ 93%، كما تشهد المجاورة الثالثة تنفيذ 92 عمارة سكنية بواقع 2.568 وحدة سكنية، بينما تشهد المجاورة السادسة تنفيذ 120 عمارة سكنية، بواقع 3.296 وحدة سكنية، بنسبة انجاز 95%، وتشهد المجاورة السابعة تنفيذ 10 عمارات سكنية، بواقع 316 وحدة سكنية، نسبة تنفيذها 90%.

وأوضح وزير الإسكان، أن نسبة الإنجاز بالحى السكنى الثالث تبلغ نحو 93%، حيث تم الإنتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية لمبانى المجاورتين الأولى والثامنة وأعمال تنسيق الموقع العام، موضحاً أن الحى يقام على مساحة 1.016 فداناً، بتكلفة 25 مليار جنيه، ويضم حوالى 24 ألف وحدة سكنية، تضم عمارات سكنية، وفيلات، وتاون هاوس، ووحدات استخدام مختلط بين السكنى والتجارى والإدارى.

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ الخدمات والإسكان المختلط بالحى السكنى الثالث، أوضح الوزير أنه يتم تنفيذ 64 عمارة سكنية ذات استخدام مختلط سكنى وتجاري، بواقع 2.560 وحدة سكنية، بنسبة إنجاز متقدمة، ومن المقرر الإنتهاء منها فى أكتوبر 2021، لافتًأ إلى أن الحى R3 يشهد تنفيذ مبنى سوق تجارى، وحضانات، ومجمع مطاعم، و 6 مدارس يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، ودور عبادة.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه إلى الحى السكنى الخامس R5 المعروف بـ "جاردن سيتى الجديدة" والذى يحظى بطراز معمارى مميز وفريد، حيث تفقد سير العمل واستمع إلى شرح حول أعمال التنفيذ، وزار عددًا من نماذج الوحدات.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نسبة التنفيذ للهياكل الخرسانية بالحى السكنى الخامس تبلغ 98.5%، بينما يصل حجم انجاز التشطيبات إلى 20%، و 60% لأعمال الطرق، وأوضح أنه من المقرر إتمام الواجهات بالمشروع بنهاية العام الجارى 2021، على أن يتم تنفيذ التشطيبات الداخلية تباعا، لافتًا إلى أن الحى الخامس يقام على مساحة 885 فداناً، ويضم نحو 23 ألف وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وفيلات، واستخدام مختلط وتاون هاوس.

كما زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، فى ختام الزيارة، مشروع النهر الأخضر فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث أشاد رئيس الوزراء بالمستوى الذى يتم فى تنفيذ هذا المشروع، الذى يعدُ شريان حياة يخترق قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع "مدبولى"، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول سير العمل فى هذا المشروع، الذى أوضح أنه يتم تنفيذه بنسبة إنجاز تتراوح ما بين 56.6% و 60.6% للقطاعات الثلاثة المشكلة له، حيث يقام على مساحة تبلغ نحو 870 فداناً، تضم 688 فدانا مساحات خضراء وبحيرات وملاعب وممرات للدراجات ومجمعات مطاعم ومناطق ترفيهية، و 182 فدانا تضم مشروعات استثمارية مستقبلية، ومنطقة الأبراج.

وتناول الوزير على نحو تفصيلى كافة مكونات هذا المشروع وموقف التنفيذ لمختلف مراحله، موضحاً أعمال تنفيذ شبكات الصرف، والمياه، والكهرباء، والنباتات، والأسوار، وكافة المنشآت، والبوابات الرئيسية والفرعية، وساحة الاحتفالات.