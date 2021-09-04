جدة - نرمين السيد - وعقب انتهاء صلاة الصلح أتم طقس سيامة مجموعة من الشمامسة لرتبة "مساعد الشماس" للخدمة بالإيبارشية. حضر صلاة القداس القمص يسى ميساك، والقس متاؤوس بشارة، وآباء كهنة كنيسة السيدة العذراء مريم بأمستردام والشمامسة وشعب الكنيسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسامة شمامسة جدد فى إيبارشية هولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.