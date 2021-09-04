انت الان تتابع تفاصيل خبر استعلام وسداد فاتورة التليفون الارضي 2021 قبل تعليق الخدمة 15 سبتمبر! والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تفصلنا ايام قليلة على مضي مهلة سداد فاتورة التليفون الارضي 2021, والتي منحتها المصرية للاتصالات للعملاءها المشتركين في خدمة الخط الارضي، حيث من المقرر لها ان تنتهي في 15 سبتمبر الجاري، بعد ذلك يتم تعليق الخدمة عن الخط، وفرض غرامات تأخير.

وكانت قد اعلنت المصرية للاتصالات اصدارها لفاتورة الهاتف الارضي لشهر يوليو 2021، واتاحت لكافة العملاء الاستعلام عن الفاتورة من خلال موقعها الرسمي، وسداد قيمتها من خلاله، او عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

رابط الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الارضي 2021

يمكنك معرفة فاتورة التليفون الارضي بعدة طرق مختلفة، منها؛ الاتصال على الرقم الخاص بها 19777، وكتابة رقم التليفون وسيتم الرد بقيمة الفاتورة مستحقة الدفع.

كما وتصدر المصرية للاتصالات (we) فاتورة التليفون المنزلي، لشهر يوليو بنظام الربع سانوي، عن استهلاك الخط خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2021، ويمكن الاستعلام عنالفاتورة من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

مواعيد استحقاق فاتورة الهاتف الارضي

حددت “المصرية للاتصالات” مواعيد دفع الفواتير بداية من يوم 15 يوليو الي 14 أغسطس الماضي، على ان يتم تحويل الخط بعدها للاستقبال فقط للمتخلفين عن الدفع، وفي حالة استمرار عدم السداد حتى 15 سبتمبر يتم رفع الخط من الخدمة ويفرض غرامة مالية.

وتبدأ قيمة غرامة التأخير عن سداد فاتورة التليفون الارضي 2021, من 10 جنيهات، او احتساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى يصل إلى 11 شهرا، ولا تتم إضافة بعد هذه المدة رسوم.

خدمات موقع المصرية للاتصالات

يقدم موقع المصرية للاتصالات العديد من الخدمات الهامة عبر الإنترنت، حيث لم هناك حاجة بعد الآن إلي التوجه الى احد السنترالات التابعة للشركة واتمام الخدمة المرادة، وجدير بالذكر أنه تقدم هذه الخدمات بصورة مجانية لا يتطلب لاتمامها إضافة رسوم للخدمة، بل يتم سداد قيمة الخدمة ذاتها ان وجدت، كما واتاحت المصرية للاتصالات خدمة الدفع مباشرة من خلال موقعها الالكتروني لحاملي البطاقات الائتمانية، وذلك لمختلف الخدمات التي يقدمها الموقع الرسمي لها، والتي تتمثل فيما يلي: