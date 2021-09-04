/648722/خلال-شهر---ضبط-800-ألف-مخالفة-مرورية-وتنفيذ-23-ألف-حكم-قضائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس «كورونا» كوفيد 19.

وأسفرت جهودها خلال شهر.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا"

ضبط (30021) قضية تموينية متنوعة .

غلق (25741) محل مخالف لقرار الغلق.

ضبط (7356) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بإجمالى مضبوطات (45448) شيشة.

ضبط عدد (307253) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (305894) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (1359) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

فى مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (236 متهم) وبحوزتهم (109 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 4 خزينة – 91 قطعة سلاح أبيض).

(128) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

كما تم تنفيذ (23183) حكم قضائى متنوع ، ضبط (2324) قضية متنوعة.

ضبط وفحص (10172) عنصر إجرامى.

فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع (4) عناصر إجرامية وضبط (1522) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية–السويس- الدقهلية – الشرقية - القليوبية – كفر الشيخ– سوهاج - المنيا - قنا – المنوفية – الأقصر – دمياط– البحرالأحمر – الإسماعيلية - أسوان – بورسعيد) بإجمالى مضبوطات (899) قطعة سلاح نارى أبرزها (2 رشاش- 1جرينوف – 158 بندقية آلية– 125 بندقية خرطوش– 24 مسدس – 589 فرد محلى - وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سرقة بالإكراه، مخدرات، خطف، مقاومة سلطات، سلاح نارى وذخيرة").

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبـط عدد (4215 قطعة سلاح نارى) بحوزة (3550) متهم.. أبرزهم الآتى: (4جرينوف –1 رشاش – 397 بندقية آلية – 580 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 195 مسدس – 3038 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 475 خزينة – 6376 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (6) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (12مسدس– 1فرد محلى – 11 بندقية ومسدس ضغط هواء- 14 مسدس صوت- عدد من الطلقات النارية - أجزاء وأدوات التصنيع).

ضبط (40) تشكيل عصابى ، ضموا (118) متهم ، إرتكبوا (201) حادث.

ضبط (721) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (3 بنادق آلية – 14 بندقية "غير مششخنة" – 5 مسدس – 160 فرد محلى– 446 سلاح أبيض).

فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (2218274) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:

(8894) حكم جناية من بينها (18 حكم بالإعدام – 426 حكم بالسجن المؤبد).

(680460) حكم جزئى.

(129889) حكم مستأنف.

(1085602) حكم غرامة.

(313429) حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط (6021) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها (6546) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1413,452 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (867,745 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (129,715 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (98,806 كيلو جرام).

كمية من بذور القنب المخدر وزنت ( 316 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (2,204 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (14,666 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (9,492 كيلو جرام).

كمية من مخدر القات وزنت (55 كيلو جرام).

عدد (206912 قرص لعقار الترامادول).

عدد (78972 قرص مؤثر).

عدد (5235385 قرص لعقار الكيبتاجون ، 450 كيلو جرام لذات المخدر ).

عدد (140 قرص سابكسون).

عدد (198 طابع إل إس دى).

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (20) مركز لعلاج الإدمان غير مرخصة.

عدد (3 قضايا) غسل أموال.. بلغوا إجمالياً أموال (29) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة (393٫000٫000) ثلاثمائة وثلاث وتسعون مليون جنيه .

فى مجال ضبط القضايا النوعية

إعادة (14) سيارة مُبلغ بسرقتها.

ضبط (135) قضية أحداث.

ضبط (16704) قضية مرافق عامة.

كشف غموض (291) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (425) متهم.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات

ضبط (1221) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى: (678) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (599) وحدة أبرزها "أجهزة ريسيفر– كروت فك شفرة - وحدات معالجة - سويتش- راوتر- فلتر صوت- أجهزة حاسب آلى" .. وكذا (543) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (860189) "نسخ مصاحب قرآنية بتصريح تداول منتهى وكتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية ومطبوعات تجارية مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

ضبط (799343) مخالفة مرورية متنوعة .

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية :تم رفع (1374 سيارة – 544 دراجة نارية).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (38) قضية بإجمالى (43) متهم .. بمضبوطات وزنت (2 طن و420 كيلو جرام).

فى مجال الأمن الإقتصادى

فى مجال القضايا التموينية:

ضبط (43467 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها على النحو التالى:

ضبط (691) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (28290 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (3819150جنيه).

ضبط (62) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (1784471لتر).

ضبط (400) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (149,36 طن – 32317 عبوة – 410 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

ضبط (55) قضية إستيلاء على أموال الدعم ، بمضبوطات بلغت (85,116 طن – 7080 قطعة – 4356 عبوة) سلع مُدعمة متنوعة.

فى مجال قضايا التيار الكهربائى:-

- ضبط (361785) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (289,458,830 جنيه).

فى مجال قضايا التهرب الضريبى:-

ضبط (6637) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (9,199,667,501) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (23,372,512) جنيه .

فى مجال قضايا الأموال العامة:-

ضبط (66) قضية فى مجال مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة– توظيف أموال – تعامل فى النقد الأجنبى- سوق مال- اختلاس المال العام والإستيلاء عليه- بطاقات إئتمان– احتيال مصرفى- إستغلال نفوذ- غسل أموال- كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (388٫732٫622 جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.